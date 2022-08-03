Найближчим часом Естонія схвалить новий пакет допомоги для України, який передбачає зброю, боєприпаси та навчання українських військових – міністр Рейнсалу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу зміцнення міжурядового діалогу, підтримку та повоєнне оновлення України.

"Естонія передала Україні зброї на третину свого бюджету. А за рівнем співвідношення ВВП країни до об’ємів допомоги Естонія є лідером у підтримці нашої країни, й українці це дуже цінують", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду за результатами зустрічі.

Прем'єр також висловив подяку естонській стороні за гуманітарну допомогу та підтримку України на шляху європейської інтеграції, зокрема щодо набуття статусу кандидата на членство в ЄС.

"Важливо зараз налагодити двосторонню міжурядову роботу, зокрема в частині співпраці з партнерами по ЄС і НАТО, аби забезпечити першочергові потреби, які допоможуть нам перемогти у війні з Росією. Ми докладаємо до цього максимум зусиль, і переконаний, що Естонія в цьому допоможе", - сказав Шмигаль.

Міністр закордонних справ Естонії, у свою чергу, запевнив, що новий склад естонського уряду продовжує всебічну підтримку України.

За його словами, найближчим часом буде схвалено новий пакет допомоги, який передбачає зброю, боєприпаси та навчання українських військових.

"За словами Урмаса Рейнсалу, Естонія продовжує наполягати на тому, щоб Росія понесла відповідальність за агресію через міжнародний трибунал", - ідеться у повідомленні.