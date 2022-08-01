Економіка

18:12 01.08.2022

Виробник чаю Lipton іде з Росії, виробництво припиниться до кінця 2022 року

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Виробник чаю Lipton іде з Росії, виробництво припиниться до кінця 2022 року

Міжнародна чайна компанія Ekaterra йде з Росії "через поточне операційне середовище", повідомляється в її пресрелізі.

"Це означає, що Ekaterra має намір припинити виробництво чаю марок Lipton, Saito і Brooke Bond у Росії до кінця 2022 року, незабаром після цього припиняться і продаж", - уточнюється в повідомленні.

Ekaterra – один із найбільших світових виробників чаю. У портфелі компанії – 34 бренди, зокрема PG tips, Pukka, T2, TAZO та Lipton.

На початку 2022 року компанія Unliver, яка володіла Ekaterra, завершила продаж свого чайного підрозділу фонду CVC Capital Partners VIII. Сума операції становила EUR4,5 млрд.

Теги: #росія #lipton

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