Кабмін продовжив на місяць спецзобов'язання "Нафтогазу" постачати газ по 7,42 грн/кубометр для гарячого водопостачання

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", підконтрольне НАК "Нафтогаз України", буде ще місяць – до кінця серпня – реалізовувати природний газ виробникам теплової енергії, зокрема ОСББ, ЖБК, управителям багатоквартирних будинків, в обсягах, необхідних для гарячого водопостачання, за ціною 7,42 грн (з урахуванням ПДВ) за кубометр.

Відповідну постанову № 839 Кабінет міністрів ухвалив 29 липня і оприлюднив на своєму сайті.

Згідно з нею, також на місяць продовжуються накладені з 1 червня цього року на "Нафтогаз Трейдинг" спецзобов'язання щодо забезпечення реалізації природного газу виробникам теплової енергії, а на НАК "Нафтогаз України" - щодо забезпечення "Нафтогаз трейдингу" відповідним ресурсом природного газу.

Передбачалося, що з 1 серпня набуде чинності новий порядок покладання спецзобов'язань на ЦПК "Нафтогаз Трейдинг" з постачання газу виробникам тепла за пільговими цінами до 31 березня 2023 року, затверджений постановою №812 від 19 липня цього року. Однак уряд відклав набуття чинності цієї постанови також на місяць – з 1 вересня.

Крім того новим рішенням від 29 липня Кабмін в 10 разів знизив розмір субсидій і пільг на оплату послуги з постачання теплової енергії громадянам, які використовують природний газ або електроенергію для індивідуального опалення.