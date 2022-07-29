"Енергоатом" і "Укргідроенерго" поставлять у серпні Молдові 30% електроенергії, що їй бракує, - віцепрем'єр

Віцепрем'єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину повідомив, що наступного місяця Молдова купуватиме 30% електроенергії, що їй бракує, у двох українських компаній.

"Українські компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" поставлять в серпні Молдові 30% електроенергії, що їй бракує. Із загального обсягу потужностей - 20% припаде на "Енергоатом", а 10% - на "Укргідроенерго" за тією ж ціною. Обидві компанії поставлять електроенергію за однаковою ціною - $77/МВтч", - написав Спину у п'ятницю на своїй сторінці в телеграм-каналі.

Він нагадав, що 70% поставить Молдавська ДРЕС (розташована в Придністров'ї та належить російській групі "Інтер РАО ЄЕС") за ціною $59,9/МВтч, згідно з контрактом, укладеним на липень-серпень. За словами віцепрем'єра, середньозважена ціна поставок у серпні становитиме $65,03/МВтч.

"Така ціна дозволяє зберегти на колишньому рівні тариф на електроенергію для громадян та економіки", - сказав Спину.

Раніше повідомлялося, що Молдова купує електроенергію у молдавської ДРЕС. При цьому з березня договори укладаються лише на один місяць. Це пов'язано з енергетичною кризою та нестабільними цінами на газ. Через скорочення "Газпромом" у травні постачань газу до Придністров'я Молдовська ДРЕС попередила Кишинів, що зможе постачати на правий берег Дністра лише 70% від необхідного обсягу електроенергії. Із травня Молдова закуповує обсяг електроенергії, що їй бракує, в Україні.