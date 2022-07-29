Економіка

19:46 29.07.2022

НБУ звинуватив небанківські обмінники у штучній девальвації гривні, заборонив їм виставляти табло з курсами та впровадив інші обмеження

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НБУ звинуватив небанківські обмінники у штучній девальвації гривні, заборонив їм виставляти табло з курсами та впровадив інші обмеження

Небанківські валютообмінники, на які припадає три чверті офіційного готівкового ринку, почали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи фактично існування "банкоматного туризму", заявив Національний банк України у п'ятницю та ввів обмеження у їхню роботу.

"Таке підвищення курсу виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту та пропозиції у безготівковому сегменті валютного ринку і може свідчити про виключно спекулятивні підходи до курсоутворення небанківськими установами", – йдеться у пресрелізі регулятора в п'ятницю.

Як раніше повідомлялося, курс гривні до долара, незважаючи на низку спроб Нацбанку зупинити його зниження, цього тижня пробив рівень 40 грн/$1 і до кінця тижня в небанківських обмінниках становив уже 41 грн/$1.

"Національний банк вважає, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни для отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим", - наголосив регулятор.

Для виправлення ситуації НБУ посилив вимоги до небанківських обмінників щодо організації торгівлі готівкою. Зокрема, тепер інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню лише у форматі копії наказу (розпорядження).

"Ця інформація розміщуватиметься виключно в касах установ та структурних підрозділів. Водночас, небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза касами установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами", – заявив Нацбанк.

Регулятор також відновив обов'язок надання установами інформації про Реєстр приміщень, в яких здійснюються валютні операції, зобов'язав вести відеоспостереження та переглянути технічні вимоги до кас.

"По-четверте, для посилення контролю за дотриманням вимог щодо здійснення купівлі та продажу валют виключно із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) інформація про використовувані РРО передаватиметься до Національного банку", – додав НБУ.

На його думку, це дозволить посилити податкову дисципліну, оскільки небанківські обмінники ухиляються від податку на прибуток, який для всіх їх становить 7 млн грн – 0,00185% від обсягу купленої ними валюти, або 165 грн.

"Ці зміни не стосуються банків, оскільки на сьогодні практично не зафіксовано зловживань ними у сфері здійснення торгівлі валютними цінностями у готівковій формі. Однак у разі виявлення таких зловживань аналогічне регулювання буде запроваджено і для банківських установ", – наголосив НБУ.

Наведені та інші зміни оформлені постановою правління Нацбанку №165 від 29 липня 2022 року і вже набули чинності крім окремих норм щодо обладнання приміщень системою відеоконтролю, що набирають чинності з 3 серпня.

Як повідомлялося, НБУ 21 липня підвищив офіційний курс долара на 25% - до 36,57 грн/$1. У рамках ослаблення тиску на гривню на готівковому ринку минулого тижня він дозволив банкам продавати громадянам безготівкову валюту на суму до 50 тис. грн на місяць за умови її розміщення на депозит мінімум на 3 місяці.

Незважаючи на це в небанківських обмінниках і на "чорному" ринку готівкова гривня все одно дешевшала і пробила рівень 40 грн/$1, тоді Нацбанк 26 липня дозволив банкам продавати населенню готівкову валюту не тільки в обсягах її купівлі, а й додатково 50% обсягу купівлі населення безготівкової валюти із 13 квітня. Як уточнив НБУ, йдеться про додаткову можливість продажу $384 млн плюс близько $5 млн що наступного дня при обсязі операцій з купівлі валюти на готівковому ринку близько $50 млн на добу.

Крім того, Нацбанк ухвалив рішення продавати валюту під сегмент готівкового валютного ринку, чого не було раніше.

 

 

Теги: #нбу #курс #заходи

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