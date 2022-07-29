Економіка

18:50 29.07.2022

ТРЦ Ocean Plaza генерував 700 млн грн за день і має продовжувати працювати на економіку України - думка

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ТРЦ Ocean Plaza генерував 700 млн грн за день і має продовжувати працювати на економіку України - думка

ТРЦ Ocean Plaza генерував 700 млн грн за день, він має продовжувати працювати на економіку України.

Таку думку висловив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" засновник і президент Української торгової гільдії (UTG) Вадим Непосєдов.

Як повідомлялося, з моменту вторгнення Росії в Україну, тобто більше ніж п'ять місяців, ТРЦ Ocean Plaza практично не працює.

"UTG як провідна компанія у сфері консалтингу нерухомості, всі українці та кияни, а також професійна спільнота, пов'язана з торговельною нерухомістю, занепокоєні долею головного регіонального ТРЦ Києва, а отже, і всієї України. У реаліях сьогодення наше завдання зберегти та примножити його досягнення", – повідомив Непосєдов.

Він наголосив, що цей проєкт повністю створений українськими компаніями: UDP, "К.А.Н.Девелопмент", розробником концепції, маркетинговим консультантом та ексклюзивним брокером виступала компанія UTG.

Проєкт унікальний не лише для України, а й для Європи, він неодноразово був удостоєний престижних професійних нагород. Зокрема Ocean Plaza став єдиним ТРЦ на пострадянському просторі, удостоєним головної премії планети з торгівельної нерухомості – Mapic Awards: він вийшов до фіналу, випередивши понад 100 торговельних центрів із 24 країн світу та був номінований у категорії "Найкращий девелопмент торгівлі та розваг".

У складі орендарів понад 500 компаній із багатьох країн світу та України.

"Наразі понад 5 000 співробітників, задіяних у роботі ТРЦ, залишаються без роботи, а понад 700 млн грн за день доходу залишаються за кадром наших владних інститутів та фінансових інтересів країни", - наголосив Непосєдов.

ТРЦ Ocean Plaza на вул. Антоновича, 176 у Києві загальною площею 165 тис. кв. м було відкрито у грудні 2012 року. Інвестиції в нього становили майже $300 млн.

Компанія UDP і ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" виступили партнерами з розвитку проєкту ТРЦ Ocean Plaza. Об'єкт було продано російській "ТПС Недвижимость" Аркадія Ротенберга у 2012 році. Пізніше у 2019 році бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій столичного ТРЦ Ocean Plaza після того, як у 2012 році він із партнерами продав свою частку в об'єкті.

Раніше 1 лютого 2022 року ТОВ "ТПС Нерухомість Київ", дочірня компанія російської "ТПС-Недвижимость", яка раніше володіла ТРЦ Ocean Plaza в Києві, ухвалило рішення про ліквідацію компанії.

Компанія UTG була створена у 2001 році. Розробила понад 1 300 концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.

Теги: #ocean_plaza #нерухомість

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