У "Батьківщині" заявляють про запобігання розкраданню "Нафтогазом" 264 млрд грн бюджетних коштів

Команда Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" запобігла розкраданню бюджетних коштів із боку НАК "Нафтогаз України", а також ініціювала розслідування причин незадовільного стану енергетичної сфери та встановлення винних.

"Після майже двох місяців наполегливої боротьби нам вдалося не допустити узаконення корупційної схеми виведення "Нафтогазом" із бюджету колосальної суми - 264 млрд грн", - написала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на своїй сторінці у фейсбуці.