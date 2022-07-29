Економіка

12:29 29.07.2022

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про впровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло для населення та компенсації "Нафтогазу"

1 хв читати
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про впровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло для населення та компенсації "Нафтогазу"

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон №7427 про встановлення мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло для населення та компенсацію НАК "Нафтогаз України" різниці в тарифах.

Як повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, законопроєкт у п'ятницю підтримали 260 народних депутатів.

"Мораторій діятиме під час воєнного стану в Україні плюс шість місяців після. Забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на: послуги з розподілу природного газу; теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання); послуги з постачання теплової енергії та гарячої води", - написав він.

Раніше Железняк зазначав, що внесені до другого читання правки до "газових" законопроєктів містять на третину менші очікування міжнародної фінансової підтримки газового ринку України - 125 млрд грн замість 188 млрд грн.

Теги: #газ #нафтогаз #рада #тепло #тарифи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:39 29.07.2022
Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом не визнавати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України

Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом не визнавати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України

12:08 29.07.2022
ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни

ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни

07:19 29.07.2022
Україна планує у 2022 році видобути 18,5 млрд куб. м газу - Міненерго

Україна планує у 2022 році видобути 18,5 млрд куб. м газу - Міненерго

18:02 28.07.2022
Глава "Нафтогазу" розраховує в ідеальному варіанті повернутися у 2023 р. до збільшення видобутку газу

Глава "Нафтогазу" розраховує в ідеальному варіанті повернутися у 2023 р. до збільшення видобутку газу

16:48 28.07.2022
Рада надала полякам, які проживають в Україні, правові та соціальні гарантії

Рада надала полякам, які проживають в Україні, правові та соціальні гарантії

13:40 27.07.2022
Рада підтримала призначення Костіна генпрокурором

Рада підтримала призначення Костіна генпрокурором

10:02 27.07.2022
"Нафтогаз" невідкладно запропонує держателям єврооблігацій нову угоду про відтермінування - НАК

"Нафтогаз" невідкладно запропонує держателям єврооблігацій нову угоду про відтермінування - НАК

06:58 27.07.2022
Голова Єврокомісії вітала домовленість країн ЄС щодо скорочення споживання газу

Голова Єврокомісії вітала домовленість країн ЄС щодо скорочення споживання газу

06:51 27.07.2022
Російський ціновий газовий терор проти Європи заслуговує на нові санкції

Російський ціновий газовий терор проти Європи заслуговує на нові санкції

20:18 26.07.2022
"Нафтогаз" повідомив про дефолт за єврооблігаціями через відмову уряду погодити виплати

"Нафтогаз" повідомив про дефолт за єврооблігаціями через відмову уряду погодити виплати

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нацбанк прогнозує спад ВВП України у ІІ півріччі на 37,5%

"Укренерго" просить перенести дату погашення євробондів на $825 млн з листопада 2026 року на листопад 2028 року

"Укравтодор" слідом за сувереном офіційно запропонував держателям його євробондів відтермінувати виплати за ними на два роки

Передано АРМА активи 19 українських компаній, підконтрольних РФ та її резидентам, - прокуратура

НБУ вирішив продавати валюту і під готівковий сегмент

ОСТАННЄ

Нацбанк прогнозує спад ВВП України у ІІ півріччі на 37,5%

Експортери викупили всі 250 МВт перетину для постачання е/е до Європи після відкриття ENTSO-E додаткової потужності

РГК з початку війни надала допомогу армії на 110 млн грн

До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись на 10%

Брюссель включив Україну та Молдову та виключив РФ та Білорусь із Транс'європейської транспортної мережі

"Укренерго" просить перенести дату погашення євробондів на $825 млн з листопада 2026 року на листопад 2028 року

"Укравтодор" слідом за сувереном офіційно запропонував держателям його євробондів відтермінувати виплати за ними на два роки

Передано АРМА активи 19 українських компаній, підконтрольних РФ та її резидентам, - прокуратура

Національний банк працює над вирішенням проблем волонтерів, які виникли після впровадження ліміту для розрахунків за кордоном

В метро Києва тимчасова проблема з оплатою карткою на турнікетах - КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА