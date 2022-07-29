Верховна Рада ухвалила законопроєкт про впровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло для населення та компенсації "Нафтогазу"

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон №7427 про встановлення мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло для населення та компенсацію НАК "Нафтогаз України" різниці в тарифах.

Як повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, законопроєкт у п'ятницю підтримали 260 народних депутатів.

"Мораторій діятиме під час воєнного стану в Україні плюс шість місяців після. Забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на: послуги з розподілу природного газу; теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання); послуги з постачання теплової енергії та гарячої води", - написав він.

Раніше Железняк зазначав, що внесені до другого читання правки до "газових" законопроєктів містять на третину менші очікування міжнародної фінансової підтримки газового ринку України - 125 млрд грн замість 188 млрд грн.