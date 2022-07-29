Україна планує у 2022 році видобути 18,5 млрд куб. м газу - Міненерго

Україна планує у 2022 році видобути 18,5 млрд куб. м газу, що на 6,6% (на 1,3 млрд куб. м) менше, ніж 2021 року, повідомив заступник міністра енергетики Микола Колесник.

"Виходячи з обсягів фактичного видобутку, які є на сьогодні, прогнозний обсяг за цей рік приблизно 18,5 млрд куб. м. Це без урахування потенційних втрат", - сказав він у Києві в четвер.

Колесник уточнив, що на сьогодні добовий видобуток газу в країні становить 49,5 млн куб. м, тоді як перед початком війни він становив близько 55 млн куб. м. Водночас компанії поки що не можуть повноцінно здійснювати нове буріння і капремонт свердловин, а лише підтримують обслуговування наявного свердловинного фонду. Це з використанням техніки, яка з повітря може здаватися військовою.

За його словами, прогноз споживання газу на 2022 рік становить близько 21 млрд куб. м. Заступник міністра уточнив, що цей прогноз заснований на профілі споживання попередніх років, тоді як в умовах війни та переселення людей важко точно сказати, яким буде споживання.

Як повідомлялося, видобуток природного газу в Україні в 2021 році становив 19,8 млрд куб. м, зокрема приватними компаніями – 5 млрд куб. м.