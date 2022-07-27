Економіка

18:31 27.07.2022

В ІП "Біла Церква" розпочато будівництво заводу, запуск заплановано 1 листопада - засновник UFuture Хмельницький

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В ІП "Біла Церква" розпочато будівництво заводу, запуск заплановано 1 листопада - засновник UFuture Хмельницький

В індустріальному парку "Біла Церква" (Київська обл.) у середу розпочато будівництво ще одного заводу, запуск запланований 1 листопада, повідомив засновник UFuture Василь Хмельницький агентству "Інтерфакс-Україна".

"В умовах війни ми відчули великий запит від українських виробників із регіонів на релокацію до індустріального парку "Біла Церква". Вони мають альтернативу - переїзд до ЄС, але для економіки важливо залишати виробників у країні: це податки, робочі місця та розвиток. Сьогодні ми стартували в ІП "БЦ" будівництво нового сучасного приміщення під завод на 4000 кв. м. Сума інвестицій орієнтовно становитиме $2 млн", - сказав він.

Хмельницький додав, що цей проєкт стане рекордом компанії за швидкістю будівництва.

"Вже 1 листопада запустимо там виробництво. Наразі ведемо переговори з декількома претендентами з Миколаєва та Харкова", - повідомив Хмельницький.

Холдингова компанія UFuture бізнесмена Хмельницького у рамках бізнес-стратегії у 2022 році планувала розширити з п'яти до 11 кількість виробництв в ІП "Біла Церква". Раніше він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів, що в цьому ІП буде збудовано 11 тис. кв. м промислових приміщень для релокації підприємств, орієнтовна інвестиція - $6,5 млн. Загалом підприємець повідомив про плани будівництва у Білій Церкві 30 заводів.

Теги: #завод #будівництво #нерухомість #біла_церква

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