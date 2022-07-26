Економіка

19:32 26.07.2022

ЄС може подвоїти експорт української електроенергії

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ЄС може подвоїти експорт української електроенергії

Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон каже, що вже цього тижня Європейський Союз зможе подвоїти експорт української електроенергії.

Про це вона сказала у вівторок у Брюсселі на пресконференції після закінчення неформальної зустрічі міністрів енергетики країн-членів ЄС з українським колегою Германом Галущенком, яка пройшла на полях позачергового засідання Ради ЄС з енергетичних питань.

"Якщо комерційна торгівля електрикою допоможе Україні компенсувати деякі втрати доходів, то це шлях уперед. Ми не чекаємо на якісь певні технічні умови, щоб розпочати торгівлю. Торгівля вже йде", - констатувала вона.

Єврокомісар нагадала, що українська та молдавська мережі електропередач "були синхронізовані з європейською за рекордні терміни". "Я продовжуватиму підтримувати наступний крок – повноцінну торгівлю електрикою з Україною. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією, та зі Словаччиною - у липні. Наразі можливості торгівлі становлять 1.500 мегават. Але оператори європейської мережі передач зустрічаються на цьому тижні і обговорюватимуть подвоєння цієї кількості", - повідомила Сімсон.

У зв'язку з цим єврокомісар висловила думку, що "роблячи так, ми також зможемо компенсувати деяке виробництво потужностей, які тут, в ЄС, повинні бути вироблені за допомогою газу, швидше за все, газу з Росії". "Це – взаємовигідні дії. Але наша співпраця у майбутньому – це не тільки електрика та газ, але ви можете очікувати, що скоро ми будемо готові оголосити про майбутню співпрацю у сфері чистих газів, відновлюваних газів. Це ринок, який розвиватиметься в Європі, і Україна має чудові можливості стати нашим торговельним партнером у найближчі роки", - пояснила вона.

Сімсон також повідомила, що Група високого рівня з питань інтеграції енергетичних ринків Україна-ЄС відновить роботу у вересні, "пришвидшуючи необхідні реформи". "Це буде ще важливішим, оскільки зараз Україна має статус кандидата в ЄС з чіткою європейською перспективою", - зазначила єврокомісар.

Крім того, вона наголосила, що Україна має найбільші газові сховища у Європі. "І це в наших спільних інтересах їх використовувати з метою безпеки постачання", - вважає Сімсон.

 

 

Теги: #україна #єс #експорт #електроенергія

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