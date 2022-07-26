Укргазбанк та PINbank минулого тижня знову залучили річний рефінанс НБУ

Державний Укргазбанк (Київ) минулого тижня став найбільшим отримувачем рефінансування Національного банку України (НБУ) терміном на рік: 22 липня він залучив 1 млрд грн під заставу пулу активів, тоді як тижнем раніше – 4 млрд грн.

Згідно з інформацією на сайті НБУ, ще 150 млн грн порівняно з 215 млн грн минулого тижня отримав Перший інвестиційний банк (PINbank, Київ), що належить громадянинові Росії Євгену Гінеру (88,89% акцій), про бажання купити який наприкінці минулого року повідомив банк "Кредит Дніпро" Олександра Ярославського.

Як повідомлялося, у цього банку загальні активи у червні впали на 38,9%, або на 1,03 млрд грн.

До цього з початку війни Укргазбанк двічі звертався за рефінансуванням: 2 березня він залучив 7,2 млрд грн, 10 червня – 3 млрд грн також під заставу пулу активів.

PINbank до цього приходив за річним рефінансуванням у травні: 20 травня – 470 млн грн та 13 травня – 100 млн грн, а ще раніше у березні: 7 березня – 300 млн грн та 3 березня – 200 млн грн.

Залучення річного рефінансування цими банками стали першими після п'ятитижневої перерви.

Минулий тиждень, як і попередній, також характеризувався наявністю щоденного попиту з боку банків на рефінансування овернайт. Однак якщо перші два дні чотири банки сумарно залучали 3,208 млрд грн, то останні два – один банк одразу 4 млрд грн.

Середньоденний обсяг вкладень банків у депозитні сертифікати у вівторок, 19 липня, впав до 148,6 млрд грн, а кількість банків-покупців – до 53 – мінімального рівня з початку червня, проте згодом попит почав зростати і в п'ятницю досяг 176,5 млрд грн, а кількість банків-покупців – 61-го.