Обсяг рефінансування НБУ 25 лютого підскочив до 51,5 мдрд грн

Обсяг наданого Національним банком України рефінансування 25 лютого, в другий день російського вторгнення, становив 51,5 млрд грн, тоді як у перший день ця сума становила 26,675 млрд грн, а в попередні два дні - 2,2-2,25 млрд грн.

Згідно з повідомленням НБУ на його сайті, 25 лютого новий інструмент бланкового рефінансування було застосовано вперше зі стандартними інструментами підтримки ліквідності. Зокрема, було проведено два тендери.

Глава центробанку Кирило Шевченко 24 лютого повідомив, що в рамках воєнного стану Національний банк здійснює бланкове рефінансування банків для підтримки ліквідності без обмеження за сумою строком до року з можливістю пролонгації ще на один рік.