Економіка

06:39 14.06.2022

Укргазбанк залучив 3 млрд грн рефінансу, але загалом за системою його обсяг за тиждень скоротився на 12,3 млрд грн

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Укргазбанк залучив 3 млрд грн рефінансу, але загалом за системою його обсяг за тиждень скоротився на 12,3 млрд грн

Державний Укргазбанк минулого тижня став найбільшим отримувачем рефінансування Національного банку України (НБУ) терміном на рік: 10 червня він залучив 3 млрд грн під заставу пулу активів.

Згідно з інформацією на сайті НБУ, ще один банк отримав 832 млн грн, проте терміном до місяця, тому його назви не оголошують.

З початку війни Укргазбанк уже один раз звертався за рефінансуванням: 2 березня він залучив 7,2 млрд грн також під заставу пулу активів.

Одночасно, за даними НБУ, за тиждень залишок заборгованості з рефінансування (за основною сумою) скоротився на 12,35 млрд грн – до 132,6 млрд грн.

Нацбанк прогнозував таке зниження після підвищення облікової ставки на 15 п.п. - до 25% річних, оскільки ставка доходності значної частини рефінансування плаваюча – прив'язана до облікової.

"Варто очікувати зниження рефінансування, тому що у нас система у значному профіциті ліквідності. Є стимул для банків повертати рефінансування, тим більше що гроші в системі є", – зазначив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський 7 червня під час круглого столу "Фінклубу".

Обсяг вкладень банків у депсертифікати за минулий тиждень знизився на 18,7 млрд грн – до 160,4 млрд грн.

Теги: #укргазбанк #рефінанс

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