Економіка

18:38 25.07.2022

Ціна газу у Європі перевищила $1860/тис. куб. м на новинах про вибуття потужностей ПП1

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Ціна газу у Європі перевищила $1860/тис. куб. м на новинах про вибуття потужностей ПП1

Спотова ціна газу в Європі перевищила $1860/тис. куб. м на новинах про нове вибуття потужностей газопроводу "Північний потік".

Вартість найближчого (серпневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures у понеділок відкрилася на рівні $1685, котирування зросли більше ніж на 10%.

У понеділок увечері "Газпром" повідомив, що через закінчення терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до розпорядження "Ростехнадзора" та з урахуванням технічного стану двигуна) концерн зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова". У результаті добова продуктивність КС "Портова" з 07:00 27 липня становитиме до 33 млн куб. м за добу порівняно з нинішніми 67 млн куб. м за добу (40% продуктивності).

Теги: #газ #європа

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