З початку війни в Україні розпочато будівництво понад 5,7 тис. об'єктів – ДІАМ

Понад 16 тис. звернень замовників опрацювала Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) України за період воєнного стану, повідомила пресслужба ДІАМ.

"Про відновлення довоєнних темпів будівництва говорити зарано, залишаються області, де воно ще зовсім не ведеться, втім відзначаємо позитивну тенденцію зі збільшення будівництва в порівнянні з попередніми місяцями", – йдеться у повідомленні ДІАМ у фейсбуці.

За її даними, за період із 15 березня до 15 липня головні інспектори буднагляду опрацювали 5,7 тис. повідомлень про початок будівельних робіт та 420 дозволів на їх виконання, а також 8,9 тис. декларацій про готовність об'єкта до експлуатації (зокрема за амністією), 344 сертифікати про прийняття об'єкта в експлуатацію. Водночас внесено 1,3 тис. змін до повідомлень, декларацій та дозволів.

ДІАМ зазначає, що найбільше заяв про прийняття об'єктів в експлуатацію за час воєнного стану надійшло з Київської області. При цьому найактивніше за дозволом на будівельні роботи зверталися замовники з Львівської, Київської, Хмельницької областей.

За даними відомства, значна частина виданих дозволів на будівництво стосується робіт капітального ремонту чи реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури, особливо медзакладів. Серед заяв про нове будівництво: завод листового скла в Київській області, дитячий садок-ясла в Дніпропетровській, аквапарк у Закарпатській тощо.