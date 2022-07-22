Ердоган сподівається, що угода щодо зерна вирішить проблеми з постачанням продукції АПК

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість, що укладення угоди щодо зерна дасть змогу усунути всі проблеми з формуванням сільськогосподарського коридору Чорним морем, повідомляє в п'ятницю агентство "Анадолу".

"Сьогодні за участю представників ООН, РФ та України буде підписано документ, який усуне проблеми на шляху формування сільськогосподарського коридору", - заявив Ердоган.

Напередодні "Анадолу" повідомило, що Росія та Україна 22 липня у Стамбулі готові укласти угоду щодо зерна. У церемонії підписання документа візьмуть участь президент Туреччини та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Минулого тижня на переговорах Росії, Туреччини, ООН та України на тему вивезення українського зерна учасники домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі й досягли згоди щодо спільного контролю зерна в портах.