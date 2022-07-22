Глава німецького Міненерго виступив проти відновлення проєкту "Північний потік-2"

Німеччина зможе впоратися з енергетичною кризою без відновлення реалізації проєкту газопроводу з РФ "Північний потік-2", вважає віце-прем'єр, міністр економіки Роберт Габек.

Введення газопроводу в експлуатацію не є варіантом виходу зі складного становища, оскільки він посилить залежність Німеччини від російського газу, заявив він в інтерв'ю телеканалу ZDF. Габек зазначив, що німці досі цілком успішно долали кризу, "і ми можемо дуже пишатися цим".

Міністр сказав, що, незважаючи на дуже високі ціни, величезну інфляцію і напружену ситуацію з постачанням енергії, "люди об'єдналися, і шукатимуть вирішення проблем, що виникають".

Глава Міненерго також висловився за підтримку плану Єврокомісії щодо зниження споживання газу, проти якого виступили декілька країн ЄС, і висловив сподівання, що ці держави "зрозуміють, наскільки переплетений континент".

Єврокомісія 20 липня представила план, за яким країни, що входять до ЄС, з 1 серпня мають вживати заходів щодо зниження споживання газу. Метою є зниження споживання на 15% до 1 березня 2023 року.

ЄК також прискорить роботу з диверсифікації постачання, зокрема у питанні спільних закупівель сировини. Держави-члени мають кожні два місяці звітувати щодо вжитих заходів та досягнутого прогресу.