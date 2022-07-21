Економіка

10:27 21.07.2022

НБУ підняв офіційний курс долара до нового фіксованого рівня 36,5686 грн/$1

3 хв читати
НБУ підняв офіційний курс долара до нового фіксованого рівня 36,5686 грн/$1

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% – з 29,2549 грн/$1 до 36,5686 грн/$1 з урахуванням зміни фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют, йдеться в повідомленні на сайті НБУ.

"Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення і підтримати стійкість економіки в умовах війни", – зазначив Нацбанк.

Він наголосив, що офіційний курс гривні до долара США надалі є фіксованим.

"За умов високої невизначеності, зумовленої війною, фіксований офіційний курс до долара США є основним якорем стабілізації очікувань та ключовим засобом виконання пріоритетних цілей НБУ. Вони полягають у забезпеченні цінової та фінансової стабільності, що є важливою умовою відновлення економіки", – пояснив свою позицію регулятор.

За оцінками Нацбанку, корекція обмінного курсу збільшить приплив і, відповідно, продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

Водночас умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому та безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними, зокрема продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку і далі здійснюватиметься за курсом, який не може більш ніж на 1% відхилятися від офіційного, а в готівковому сегменті орієнтуватися на попит та пропозицію.

Крім того, НБУ з 21 липня дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання в межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

Таке рішення створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.

Крім цього, Нацбанк змінив ліміт на зняття готівки з гривневих платіжних карток за кордоном із 50 тис. грн на місяць на 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів.

Зменшено також щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті).

Нацбанк також встановив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта у банку, відкритих у нацвалюті.

Крім того, 25 липня 2022 року регулятор скасує дозвіл для комерційних банків на купівлю готівкової гривні в іноземних фінустанов за безготівкову інвалюту.

Згідно з повідомленням, центробанк також із 1 серпня змінить алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків.

"Такий крок попередить можливість штучного завищення резервів банками за валютними активами для збільшення обсягів придбання іноземної валюти", - пояснила пресслужба НБУ.

Відповідні зміни ухвалено постановою правління НБУ №154 від 21 липня, яку оприлюднено на сайті центробанку.

Теги: #нбу #гривня #курс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:07 20.07.2022
Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 25%

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки на рівні 25%

14:43 18.07.2022
НБУ презентував пам'ятну монету "Ой у лузі червона калина"

НБУ презентував пам'ятну монету "Ой у лузі червона калина"

14:10 11.07.2022
Майже третина кредитних спілок припинила роботу з початку повномасштабної війни – НБУ

Майже третина кредитних спілок припинила роботу з початку повномасштабної війни – НБУ

07:13 06.07.2022
ПриватБанк із 6 липня встановить ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій

ПриватБанк із 6 липня встановить ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій

21:41 03.07.2022
Прем'єр України закликає Нацбанк до більш скоординованої спільної роботи

Прем'єр України закликає Нацбанк до більш скоординованої спільної роботи

22:20 27.06.2022
Приплив інвесторів у військові ОВДП серед населення та бізнесу минулого тижня скоротився до 3,8 тис. – НБУ

Приплив інвесторів у військові ОВДП серед населення та бізнесу минулого тижня скоротився до 3,8 тис. – НБУ

09:34 24.06.2022
Набуття Україною статусу держави-кандидата ЄС наближає НБУ до членства в європейській спільноті центробанків - глава Нацбанку

Набуття Україною статусу держави-кандидата ЄС наближає НБУ до членства в європейській спільноті центробанків - глава Нацбанку

19:03 21.06.2022
Загальний обсяг заявленої та наданої фінансової допомоги Україні з початку війни становить $30 млрд

Загальний обсяг заявленої та наданої фінансової допомоги Україні з початку війни становить $30 млрд

14:32 21.06.2022
Війна ставить під загрозу значну частину іпотечного портфеля - НБУ

Війна ставить під загрозу значну частину іпотечного портфеля - НБУ

14:16 21.06.2022
Нацбанк очікує швидкого відновлення роботи вторинного ринку ОВДП

Нацбанк очікує швидкого відновлення роботи вторинного ринку ОВДП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українське зерно експортуватимуть через морпорти "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" - нардеп

Відстрочка виплат із євробондів дозволить Україні в найближчі два роки заощадити по $2,5 млрд - голова Мінфіну

"Укренерго" та "Укравтодор" слідом за сувереном запропонують власникам їхніх єврооблігацій під гарантії держави відстрочку виплат

Україна отримала чіткі ознаки підтримки пропозиції щодо відстрочення виплат за євробондами від групи основних власників - Мінфін

Група країн-кредиторів готова на призупинення обслуговування Україною держборгу з 1 серпня-2022 до кінця 2023 року і закликає до цього держателів її єврооблігацій

ОСТАННЄ

Підсумки пропозиції України про відтермінування виплат за євробондами та ВВП-варантам будуть відомі 10 серпня

Співвласники ритейлера АТБ передали ЗСУ 100 пікапів – гендиректор

Google трансформує Google Pay у "Google Гаманець" в Україні

Українське зерно експортуватимуть через морпорти "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" - нардеп

Аналітик банку "Південний" очікує скорочення ВВП України в 2022 році на більш ніж третину та прискорення інфляції до 30%

Відстрочка виплат із євробондів дозволить Україні в найближчі два роки заощадити по $2,5 млрд - голова Мінфіну

"Укренерго" та "Укравтодор" слідом за сувереном запропонують власникам їхніх єврооблігацій під гарантії держави відстрочку виплат

Медіанна вартість оренди житла у Києві знизилася у червні до $5,3 за кв. м – дослідження

Україна отримала чіткі ознаки підтримки пропозиції щодо відстрочення виплат за євробондами від групи основних власників - Мінфін

На українському ринку пшеничного борошна зберігається знижувальна цінова динаміка - "АПК-Інформ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА