НБУ підняв офіційний курс долара до нового фіксованого рівня 36,5686 грн/$1

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% – з 29,2549 грн/$1 до 36,5686 грн/$1 з урахуванням зміни фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют, йдеться в повідомленні на сайті НБУ.

"Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення і підтримати стійкість економіки в умовах війни", – зазначив Нацбанк.

Він наголосив, що офіційний курс гривні до долара США надалі є фіксованим.

"За умов високої невизначеності, зумовленої війною, фіксований офіційний курс до долара США є основним якорем стабілізації очікувань та ключовим засобом виконання пріоритетних цілей НБУ. Вони полягають у забезпеченні цінової та фінансової стабільності, що є важливою умовою відновлення економіки", – пояснив свою позицію регулятор.

За оцінками Нацбанку, корекція обмінного курсу збільшить приплив і, відповідно, продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

Водночас умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому та безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними, зокрема продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку і далі здійснюватиметься за курсом, який не може більш ніж на 1% відхилятися від офіційного, а в готівковому сегменті орієнтуватися на попит та пропозицію.

Крім того, НБУ з 21 липня дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання в межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

Таке рішення створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.

Крім цього, Нацбанк змінив ліміт на зняття готівки з гривневих платіжних карток за кордоном із 50 тис. грн на місяць на 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів.

Зменшено також щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті).

Нацбанк також встановив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта у банку, відкритих у нацвалюті.

Крім того, 25 липня 2022 року регулятор скасує дозвіл для комерційних банків на купівлю готівкової гривні в іноземних фінустанов за безготівкову інвалюту.

Згідно з повідомленням, центробанк також із 1 серпня змінить алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків.

"Такий крок попередить можливість штучного завищення резервів банками за валютними активами для збільшення обсягів придбання іноземної валюти", - пояснила пресслужба НБУ.

Відповідні зміни ухвалено постановою правління НБУ №154 від 21 липня, яку оприлюднено на сайті центробанку.