Економіка

18:33 20.07.2022

Україна отримала чіткі ознаки підтримки пропозиції щодо відстрочення виплат за євробондами від групи основних власників - Мінфін

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Україна отримала чіткі ознаки підтримки пропозиції щодо відстрочення виплат за євробондами від групи основних власників - Мінфін

Україна перед затвердженням пропозиції про відстрочку виплат за єврооблігаціями на два роки та щодо зміни умов випуску ВВП-варантів обговорила її з обраною групою їхніх основних власників, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) та Gemsstock, повідомив Мінфін.

"Після цих дискусій Україна отримала чіткі ознаки підтримки і запиту на згоду щодо єврооблігацій, і змін умов ВВП-варантів від вищезгаданої групи власників", - наголошується у пресрелізі міністерства у середу.

Мінфін наголосив, що робить цю пропозицію для збереження валютної ліквідності всередині країни та зменшення наявного щомісячного дефіциту бюджету в $5 млрд, що утворився внаслідок війни.

Відомство зазначило, що російське вторгнення в Україну створює надзвичайні ризики для економічної, фінансової та соціальної ситуації в країні та її територіальної цілісності, тягне за собою безпрецедентний тиск на ліквідність і труднощі з обслуговуванням боргу для уряду.

"Пошук адекватних джерел фінансування для України, щоб покрити критичні оборонні, соціальні та гуманітарні видатки, а також розпочати планування післявоєнного відновлення країни, є постійним викликом", - констатував Мінфін.

Він зазначив, що ініціатива України про відстрочку виплат за єврооблігаціями та зміну умов щодо ВВП-варантів доповнює оголошений намір міжнародних партнерів України в рамках G7 та Паризького клубу кредиторів призупинити виплату боргу Україні до кінця 2023 року з можливістю продовження відстрочки ще на один рік.

"Однією з цілей операції з управління державним боргом України є забезпечення однакового ставлення і до офіційних, і до комерційних кредиторів. Зокрема, ця пропозиція була підтримана G7 та Паризьким клубом кредиторів, як зазначено у їхній заяві від 20 липня 2022 року", - наголосив Мінфін.

Він також нагадав, що з 24 лютого Україна продовжувала виконувати свої боргові зобов'язання як відповідальний емітент на міжнародних ринках капіталу, незважаючи на катастрофічну безпеку, гуманітарну, економічну ситуацію та фінансові збитки, завдані Україні російською війною.

Пропозиція приватним кредиторам стала результатом дискусій та зворотного зв'язку, отриманого від низки інвесторів, які висловили свою підтримку та надали свої конкретні ідеї щодо того, як вони можуть допомогти Україні зберегти валютні ресурси, необхідні для опору та протидії російській агресії, та подолати суттєві гуманітарні та інші наслідки війни, підсумував Мінфін.

"Ґрунтуючись на цих відгуках, сьогодні ми здійснюємо операцію з управління державним боргом, спрямовану на збереження валютних ресурсів у країні. Ми хочемо досягти цих цілей, дотримуючись ринкового підходу та знаходячи консенсусне рішення з інвесторами", - наведено у повідомленні слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Він наголосив, що для України важливо у найкоротші терміни після перемоги на полі бою відновити доступ до міжнародних ринків капіталу, який є критично необхідним для відновлення країни.

Теги: #мінфін #єврооблігації

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