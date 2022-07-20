Економіка

16:55 20.07.2022

"Укргазвидобування" запустило нову свердловину добовим дебітом 100 тис. куб. м газу в Полтавській області

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"Укргазвидобування" запустило нову свердловину добовим дебітом 100 тис. куб. м газу в Полтавській області

АТ "Укргазвидобування" (УГВ) запустило в роботу нову свердловину завглибшки понад 6 тис. м у Полтавській області дебітом 100 тис. куб. м газу на добу, повідомила пресслужба компанії у середу.

За її даними, бригада "Укрбургазу" виконала складні роботи, оскільки свердловина була не лише глибока, а й мала похило-направлений профіль.

"Роботи виконали раніше за термін, запланований ще до повномасштабної війни. А кожен додатковий день роботи свердловини – це додаткові кубометри газу для країни", – зазначив в.о. генерального директора УГВ Олександр Романюк.

Як повідомлялося, УГВ у 2021 році скоротило валовий видобуток природного газу на 3,7% (на 527,3 млрд куб. м) порівняно з 2020 роком – до 13,666 млрд куб. м, товарного газу – на 3,6% (на 477,7 млрд. куб. м), до 12 млрд 932,5 млн куб. м. Компанія у 2021 році знизила видобуток рідких вуглеводнів на 3,7% (на 23,4 тис. тонн) – до 614,5 тис. тонн.

УГВ у 2021 році пробурило і підключило до наземної інфраструктури 50 нових свердловин, провело 243 капремонти свердловин, здійснило 609 колтюбінгових операцій, 105 операцій ГРП, 11 операцій з буріння бічних стволів, обладнало системою механізованого видобутку 77 скважин.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".

Теги: #газ #укргазвидобування

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