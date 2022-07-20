Медіанна ціна на вторинному ринку нерухомості Києва знизилася на 2,9% у червні - Address.ua

Медіанна ціна на вторинному ринку нерухомості Києва у червні 2022 року знизилася до $1503/кв. м, що на 6,5% вище за січневі показники, але на 2,9% нижче, ніж у травні, повідомили у пресслужбі порталу пошуку нерухомості Address.ua агентству "Інтерфакс-Україна".

Для однокімнатних квартир цей показник зменшився на 5,6% - до $1712/кв. м. Двокімнатні квартири впали у ціні на 1,7% ($1499/кв. м). Медіанна вартість трикімнатних квартир залишилася майже незмінною – $1300/кв. м.

"Активність на вторинному ринку житлової нерухомості Києва починає поступово відновлюватися. Незважаючи на війну, потреба людей у квартирах залишається високою, а високоволатильний ринок "вторинки" дозволяє сподіватися на суттєвий дисконт для реального покупця", - сказав директор City Development Solutions Роман Герасимчук, якого цитує пресслужба порталу

За його даними, потенційні покупці більше цікавилися квартирами у ціновому діапазоні до $30 тис. із часткою запитів 37%. На другому місці – житло в діапазоні $30-50 тис. (28%). Житлом від $50 до $70 тис. цікавилися 24% користувачів. Житлом дорожчим за $70 тис. у червні цікавилися лише 11% користувачів порталу.

При цьому 46,3% запитів до бази даних порталу Address.ua стосувалися двокімнатних квартир, 36,8% – однокімнатних, 16,4% – трикімнатних. З погляду житлової площі потенційних покупців більше цікавили квартири від 36 до 50 кв. м (41% запитів), житло до 35 кв. м. розглядали 37% відвідувачів сайту. Відсоток запитів на квартири площею 50 кв. м до 80 кв. м становив 18%.

"Найбільший попит у червні 2022 року був на невеликі двокімнатні квартири в нижньому ціновому сегменті - очевидний вибір для внутрішньо переміщених осіб, яким необхідно в умовах обмеженого бюджету розмістити сім'ю з дітьми або батьками похилого віку", - вважає Герасимчук.

У своєму дослідженні експерти ґрунтувалися на аналізі оголошень, розміщених на порталі пошуку нерухомості Address.ua, а також на активності користувачів. Попит також знизився: 96 913 переглядів за червень-2022 проти 161 674 переглядів за травень-2022.

"З позиції ціноутворення наразі діють два різноспрямовані тренди: статистичне завищення цін через те, що дешеві квартири знімаються з публікації, що підвищує середню ціну в оголошеннях, і поступове зниження цін, пов'язане із відновленням активності на ринку та появою розуміння з боку продавців про ціну, за якою квартиру можна продати в умовах воєнного часу", - зазначає Герасимчук.

За його словами, вплив цих трендів добре помітний за географією цін: у більш активних районах (у червні 2022 року Печерський, Дніпровський та Солом'янський) ціни помітно знизилися – на 8-13%. Наразі медіанні ціни в Печерському районі становлять $2335/кв. м, Дніпровському – $1259/кв. м, Солом'янському – $1363/кв. м.

Відносно стабільними або з незначним зниженням у червні порівняно з попереднім місяцем були Голосіївський ($1474), Дарницький ($1237), Оболонський ($1391), Подільський ($1431), Святошинський ($1103) та Шевченківський ($2033) райони. А ось у Деснянському (1164) районі, який і до війни не мав високого попиту, ціни продовжили зростати.

"Загалом у червні медіані ціни оголошень у доларах США були вищими за січневі показники, але відчутно знизилися порівняно з травнем 2022 року. Як бачимо, ринок ще не відіграв штучного завищення цін. З урахуванням зростання курсу долара і відновлення попиту можна очікувати подальшого зниження цін на квартири найближчими місяцями", - вважає Герасимчук.

Експерт зазначає, що додатковим стимулом для вторинного ринку найближчими місяцями буде невизначеність первинного ринку нерухомості. "Будь-які заяви девелоперів про відновлення робіт і продажу сприймаються з високим ступенем недовіри. Це, швидше за все, привабить значну частину покупців на вторинний ринок", - каже Герасимчук.

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