НБУ продовжив на рік термін обміну монет номіналом 1, 2 та 5 копійок

Національний банк України (НБУ) продовжив на один рік – до 30 вересня 2023 року включно термін обміну розмінних монет номіналом 1, 2 та 5 копійок, повідомила пресслужба регулятора у вівторок.

Згідно з повідомленням, обміняти монети можна безкоштовно у підрозділах Нацбанку та у низці відділень Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку та ПУМБ.

Зазначене рішення пов'язане із продовженням дії воєнного стану.

Як повідомлялося, НБУ з 1 жовтня 2019 року заборонив використання монет 1, 2 та 5 копійок як платіжних коштів.