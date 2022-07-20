Економіка

08:27 20.07.2022

НБУ продовжив на рік термін обміну монет номіналом 1, 2 та 5 копійок

1 хв читати
НБУ продовжив на рік термін обміну монет номіналом 1, 2 та 5 копійок

Національний банк України (НБУ) продовжив на один рік – до 30 вересня 2023 року включно термін обміну розмінних монет номіналом 1, 2 та 5 копійок, повідомила пресслужба регулятора у вівторок.

Згідно з повідомленням, обміняти монети можна безкоштовно у підрозділах Нацбанку та у низці відділень Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку та ПУМБ.

Зазначене рішення пов'язане із продовженням дії воєнного стану.

Як повідомлялося, НБУ з 1 жовтня 2019 року заборонив використання монет 1, 2 та 5 копійок як платіжних коштів.

 

 

Теги: #монети #обмін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:13 06.07.2022
ПриватБанк із 6 липня встановить ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій

ПриватБанк із 6 липня встановить ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій

21:25 29.06.2022
Більшість звільнених із полону українських військових тяжко поранені

Більшість звільнених із полону українських військових тяжко поранені

19:47 29.06.2022
Зі звільненими полоненими працюватимуть психологи та медики – командувач Нацгвардії

Зі звільненими полоненими працюватимуть психологи та медики – командувач Нацгвардії

17:37 29.06.2022
Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: звільнені 144 захисники України, зокрема 43 військовослужбовці "Азова" - ГУР

Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: звільнені 144 захисники України, зокрема 43 військовослужбовці "Азова" - ГУР

14:18 28.06.2022
З російського полону звільнено 17 українських захисників, обмін відбувся за формулою 17 на 15 – ГУР Міноборони

З російського полону звільнено 17 українських захисників, обмін відбувся за формулою 17 на 15 – ГУР Міноборони

17:43 21.06.2022
Україна підключає ООН, МКЧХ і декілька держав, які мають вплив на Росію, до процесу обміну військовополонених - Зеленський

Україна підключає ООН, МКЧХ і декілька держав, які мають вплив на Росію, до процесу обміну військовополонених - Зеленський

20:18 18.06.2022
В Україну повернулися п'ять громадян, які потрапили в полон під час боїв у Київській області

В Україну повернулися п'ять громадян, які потрапили в полон під час боїв у Київській області

09:56 15.06.2022
Нідерланди запустили обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

Нідерланди запустили обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

15:49 08.06.2022
Мінреінтеграції повідомляє про обмін тілами загиблих: повернули 50 полеглих героїв, включно із 37 оборонцями "Азовсталі"

Мінреінтеграції повідомляє про обмін тілами загиблих: повернули 50 полеглих героїв, включно із 37 оборонцями "Азовсталі"

11:46 07.06.2022
Тіла захисників "Азовсталі" доставили до Києва, де буде проведено судмедекспертизу

Тіла захисників "Азовсталі" доставили до Києва, де буде проведено судмедекспертизу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна ініціює заморожування виплат за євробондами на 2 роки - ЗМІ

Кабмін погодив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд

Російські окупанти насильно проникли до радіаційної зони енергоблоку №2 Запорізької АЕС

Українському агросектору потрібно 80-90 млрд грн для виконання осінніх польових робіт – голова ВАР

ГТС України в період будь-яких зупинок "Північного потоку" надавала потужності для транзиту до Європи – ОГТС України

ОСТАННЄ

У першій половині липня спостерігається зниження темпів експорту продукції АПК на 3%

"Нафтогаз" продовжить постачати газ ТКЕ за 7,40 грн/куб. м до 31 травня 2023 року

В Україні через надмірну кількість опадів відзначаються хвороби сільгоспкультур

Україна ініціює заморожування виплат за євробондами на 2 роки - ЗМІ

ФДМ сподівається на якнайшвидше передання ТЕЦ "Нафтогазу"

Мінфін підвищив ставку річних ОВДП до 14% річних

Збитки інфраструктурі Бучі від війни оцінюють у $191 млн – KSE

Орендні ставки в ТРЦ суттєво зменшилися з початку воєнних дій - UTG

Кабмін погодив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд

Керівник ФДМ: ОГХК – найбільш реальний великий об'єкт для продажу до завершення воєнного стану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА