Економіка

14:45 19.07.2022

Рада відправила на повторне читання законопроєкт про запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло

2 хв читати
Рада відправила на повторне читання законопроєкт про запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло

Верховна Рада України на засіданні 19 липня не підтримала та відправила на повторне друге читання законопроєкт №7427, який передбачає впровадження мораторію на підвищення ціни на природний газ для побутових споживачів, тарифів на теплову енергію та послуги з розподілу природного газу для всіх категорій під час воєнного стану на всій території України та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі у вівторок, за ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 220 парламентаріїв за необхідних 226 голосів. У результаті документ 235 голосами "за" було відправлено на повторне друге читання зі скороченими термінами.

Водночас уточнюється, що законопроєкт №7427 передбачає також залучення понад 180 млрд грн від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів.

Повна назва документа звучить як "Проєкт закону України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення".

Згідно з його текстом, підприємствам теплокомуненерго, постачальникам газу та операторам газорозподільних систем із державного бюджету компенсуватимуть збитки, спричинені забороною підвищувати тарифи, та втрати, яких вони зазнали внаслідок військових дій.

Документ також містить заборону вчиняти будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Водночас законопроєкт №7427 до свого ухвалення у першому читанні викликав різку критику з боку Асоціації міст України (АМУ) та міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго", які представили низку своїх поправок до документа.

Зокрема, як заявили в АМУ, документ дозволяє НАК "Нафтогаз України" забирати майно комунальних та приватних підприємств за двомісячну заборгованість за природний газ.

Раніше АМУ оприлюднила низку власних поправок до законопроєкту №7427:

- виключити норми про безоплатний перехід права власності на підприємство ТКЕ до постачальника газу у разі прострочення платежів за договором реструктуризації;

- передбачити забезпечення постачання природного газу на умовах та за цінами попереднього опалювального сезону підприємствам ТКЕ, бюджетним установам, ОСББ, ЖБК, релігійним організаціям;

- зупинити стягнення заборгованості за газ та послуги з його розподілу з підприємств ТКЕ в умовах воєнного стану та забезпечити їх списання.

Теги: #законопроект #газ #рада #тарифи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:18 19.07.2022
ВР утворила ТСК для контролю над використанням озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час війни

ВР утворила ТСК для контролю над використанням озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час війни

13:03 19.07.2022
ВР відправила Венедіктову у відставку з посади генпрокурора

ВР відправила Венедіктову у відставку з посади генпрокурора

12:35 19.07.2022
"Нафтогаз" завершує підготовку звернення до арбітражу проти "Газпрому" за скорочення транзиту - Вітренко

"Нафтогаз" завершує підготовку звернення до арбітражу проти "Газпрому" за скорочення транзиту - Вітренко

12:20 19.07.2022
ВР звільнила Баканова з посади глави СБУ

ВР звільнила Баканова з посади глави СБУ

11:57 19.07.2022
ГТС України в період будь-яких зупинок "Північного потоку" надавала потужності для транзиту до Європи – ОГТС України

ГТС України в період будь-яких зупинок "Північного потоку" надавала потужності для транзиту до Європи – ОГТС України

11:23 19.07.2022
Комітет ВР не зміг зібратися на засідання для розгляду питання звільнення Венедіктової - нардеп

Комітет ВР не зміг зібратися на засідання для розгляду питання звільнення Венедіктової - нардеп

11:03 19.07.2022
Звернення до кредиторів про відстрочення виплат пов'язане з рішенням Кабміну накопичити 19 млрд куб. м газу замість 15 – голова "Нафтогазу"

Звернення до кредиторів про відстрочення виплат пов'язане з рішенням Кабміну накопичити 19 млрд куб. м газу замість 15 – голова "Нафтогазу"

09:27 19.07.2022
Президент вніс подання до ВР на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

Президент вніс подання до ВР на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

19:30 18.07.2022
До Ради надійшло подання прем'єра про призначення Жолнович міністром соцполітики

До Ради надійшло подання прем'єра про призначення Жолнович міністром соцполітики

19:02 18.07.2022
Драгі сподівається на суттєве нарощування імпорту алжирського газу до Італії

Драгі сподівається на суттєве нарощування імпорту алжирського газу до Італії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін погодив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд

Російські окупанти насильно проникли до радіаційної зони енергоблоку №2 Запорізької АЕС

Українському агросектору потрібно 80-90 млрд грн для виконання осінніх польових робіт – голова ВАР

ГТС України в період будь-яких зупинок "Північного потоку" надавала потужності для транзиту до Європи – ОГТС України

Мирний договір із Росією можливий виключно на умовах України — Ахметов

ОСТАННЄ

Орендні ставки в ТРЦ суттєво зменшилися з початку воєнних дій - UTG

Кабмін погодив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд

Керівник ФДМ: ОГХК – найбільш реальний великий об'єкт для продажу до завершення воєнного стану

Харківська ТЕЦ-5 завершила підготовку до опалювального сезону

"Метінвест Діджитал" під час війни змістив фокус зі стратегічного розвитку на операційну підтримку бізнесу - СЕО

Пріоритетом у повоєнних держзакупівлях буде швидкість замість економії - СЕО "Прозорро"

"Укравтодор" планує восени завершити будівництво мосту через р. Трубіж на трасі М-03 Київ-Харків

Російські окупанти насильно проникли до радіаційної зони енергоблоку №2 Запорізької АЕС

Оновлений закон переведе велику приватизацію на "Прозорро" без радників та прискорить малу – керівник ФДМ

"Велта" отримала ліцензії на експорт титановмісткої руди до США, відновила відвантаження сировини з України - СЕО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА