Рада відправила на повторне читання законопроєкт про запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло

Верховна Рада України на засіданні 19 липня не підтримала та відправила на повторне друге читання законопроєкт №7427, який передбачає впровадження мораторію на підвищення ціни на природний газ для побутових споживачів, тарифів на теплову енергію та послуги з розподілу природного газу для всіх категорій під час воєнного стану на всій території України та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі у вівторок, за ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 220 парламентаріїв за необхідних 226 голосів. У результаті документ 235 голосами "за" було відправлено на повторне друге читання зі скороченими термінами.

Водночас уточнюється, що законопроєкт №7427 передбачає також залучення понад 180 млрд грн від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів.

Повна назва документа звучить як "Проєкт закону України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення".

Згідно з його текстом, підприємствам теплокомуненерго, постачальникам газу та операторам газорозподільних систем із державного бюджету компенсуватимуть збитки, спричинені забороною підвищувати тарифи, та втрати, яких вони зазнали внаслідок військових дій.

Документ також містить заборону вчиняти будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Водночас законопроєкт №7427 до свого ухвалення у першому читанні викликав різку критику з боку Асоціації міст України (АМУ) та міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго", які представили низку своїх поправок до документа.

Зокрема, як заявили в АМУ, документ дозволяє НАК "Нафтогаз України" забирати майно комунальних та приватних підприємств за двомісячну заборгованість за природний газ.

Раніше АМУ оприлюднила низку власних поправок до законопроєкту №7427:

- виключити норми про безоплатний перехід права власності на підприємство ТКЕ до постачальника газу у разі прострочення платежів за договором реструктуризації;

- передбачити забезпечення постачання природного газу на умовах та за цінами попереднього опалювального сезону підприємствам ТКЕ, бюджетним установам, ОСББ, ЖБК, релігійним організаціям;

- зупинити стягнення заборгованості за газ та послуги з його розподілу з підприємств ТКЕ в умовах воєнного стану та забезпечити їх списання.