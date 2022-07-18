Економіка

15:48 18.07.2022

"ДТЕК" за тиждень відновив енергопостачання в будинках 93 тис. сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях

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"ДТЕК" за тиждень відновив енергопостачання в будинках 93 тис. сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях

Аварійно-відновлювальні бригади енергохолдингу "ДТЕК" за минулий тиждень з 11 до 17 липня повернули електроенергію понад 93 тисячам сімей у 144 населених пунктах, які залишилися без електропостачання внаслідок обстрілів у Донецькій та Дніпропетровській областях, повідомляється у пресрелізі компанії у понеділок.

"Найчастіше ушкоджується інфраструктура мереж у Донецькій області. Щодня енергетики, незважаючи на обстріли та дедалі активніші бойові дії, відновлюють роботу електромереж та повертають світло до домівок клієнтів", - повідомляється в документі.

Найскладніша ситуація з електропостачанням внаслідок бойових дій спостерігається за Слов'янським, Авдіївським, Мар'їнським, Торецьким та Бахмутським напрямками.

Загалом за минулий тиждень електромонтери "ДТЕК" відновили постачання світла понад 88 тисячам мешканців Донецької області у 120 населених пунктах Бахмутського, Краматорського та Покровського районів.

Як зазначили в компанії, до значної частини будинків електропостачання доводиться повертати майже щодня через масовані артилерійські та авіаобстріли.

"Регулярних обстрілів та руйнувань електроінфраструктури зазнає також Дніпропетровщина. Минулого тижня енергетикам доводилося п'ять разів відновлювати роботу електромереж Нікопольського району області", - поінформували у "ДТЕК".

Загалом за тиждень фахівці енергохолдингу відновили електропостачання 4,5 тисячам сімей у 20 населених пунктах Дніпропетровської області.

Теги: #електроенергія #електропостачання #дтек

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