Економіка

15:30 18.07.2022

Рада запровадила нову форму трудового договору з нефіксованим робочим часом - нардеп

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Рада запровадила нову форму трудового договору з нефіксованим робочим часом - нардеп

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №5161, що передбачає запровадження нової особливої форми трудового договору – з нефіксованим робочим часом.

Як повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм-каналі, за цей законопроєкт проголосувало 269 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Як повідомлялося, парламент підтримав законопроєкт №5161 у першому читанні у вересні 2021 року. Проєкт закону закликав створити законодавчу базу для врегулювання праці фрилансерів, закріпити можливість роботодавців залучати до роботи працівників для виконання робіт, що мають не постійний, але повторюваний характер.

Теги: #рада #трудовий_договір #железняк

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