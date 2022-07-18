Рада запровадила нову форму трудового договору з нефіксованим робочим часом - нардеп

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №5161, що передбачає запровадження нової особливої форми трудового договору – з нефіксованим робочим часом.

Як повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм-каналі, за цей законопроєкт проголосувало 269 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Як повідомлялося, парламент підтримав законопроєкт №5161 у першому читанні у вересні 2021 року. Проєкт закону закликав створити законодавчу базу для врегулювання праці фрилансерів, закріпити можливість роботодавців залучати до роботи працівників для виконання робіт, що мають не постійний, але повторюваний характер.