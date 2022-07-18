Верховна Рада розгляне законопроєкт щодо фінансової підтримки газового ринку цього тижня - Герус

Законопроєкт №7429 про фінансову підтримку ринків газу та теплопостачання заплановано винести на затвердження Верховної Ради України найближчого вівторка, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

"З ухваленням закону "Нафтогаз" має активізувати закупівлю газу. Він має купувати імпортний газ з Європи і закачувати його в Україні, а також купувати газ в українських газовидобувників", - сказав він в ефірі телемарафону.

Герус зазначив, що законопроєкт передбачає виділення близько 60 млрд грн із держбюджету, які НАК зможе направити на закупівлю газу, але у разі надходжень донорської та іншої міжнародної допомоги цю цифру буде збільшено.

"Не факт, що така цифра буде, але закон надає можливість оперувати загальною рамковою цифрою 260 млрд грн. З бюджету - близько 60 млрд грн, а решта 200 млрд грн, - це кошти, які надійдуть від наших західних партнерів як допомога, гранти", - уточнив він.

Бюджетний та комітет ПЕК Ради вже схвалили внесення змін до законопроєкту та рекомендували ухвалити його у другому читанні.

Як повідомлялося, перед НАК "Нафтогаз України" окреслено завдання накопичити в українських ПСГ 19 млрд куб. м до початку опалювального сезону 2022/2023 років. Станом на середину липня Україна має у своєму підземному сховищі 11,3 млрд куб. м природного газу.