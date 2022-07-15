Економіка

17:35 15.07.2022

Глава Мінфіну закликав країни G20 посилити санкції проти Росії

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Глава Мінфіну закликав країни G20 посилити санкції проти Росії

Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко закликав країни G20 посилити санкції проти Росії.

Росія змушує ООН і МВФ ламати голову над тим, як врятувати африканські країни від голоду. Росія змушує ЄЦБ ламати голову над тим, як стримати інфляцію в Єврозоні. Росія змушує США ламати голову над енергетичною безпекою по всьому світу. Чи не забагато честі для терористичної держави, якою є Росія, щоб так багато країн світу загрузли у створених РФ проблемах?" - сказав він під час онлайн-виступу на засіданні G20. Необхідно зупинити причину цих проблем, наголосив він.

"І практичне рішення – це запровадження жорсткіших санкцій. Я закликаю вас об'єднати зусилля, щоб зупинити Росію, дії якої спрямовані не лише проти України, а й усіх нас", - наголосив Марченко.

Теги: #g20 #марченко #мінфін

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