Казахстан вживає заходів щодо забезпечення сталого експорту нафти на світові ринки

Казахстан вживає оперативних заходів щодо забезпечення сталого експорту нафти на світові ринки, заявив у четвер прем'єр-міністр республіки Аліхан Смаїлов.

"Урядом вживаються оперативні та системні заходи щодо забезпечення стійкості експортних поставок нафти на світові ринки", - сказав Смаїлов на засіданні уряду республіки за участю глави держави.

За його словами, проводиться реформування системи виробництва та розподілу ПММ.

Як повідомлялося, 11 липня Краснодарський крайовий суд призупинив заборону перевалки нафти Каспійським трубопровідним консорціумом, замінивши заборону на штраф у розмірі 200 тис. рублів.

За рішенням Приморського районного суду Новоросійська від 6 липня 2022 КТК повинен був призупинити діяльність морського терміналу на 30 діб для усунення так званих порушень, виявлених Ространснадзором.

КТК - основний експортний маршрут для казахстанської нафти, на неї припадає понад 80% від обсягів, що прокачуються трубопроводом. Потужність магістралі – 67 млн тонн нафти на рік.

Минулого тижня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на тлі можливого призупинення діяльності КТК доручив "КазМунайГазу" опрацювати оптимальні варіанти реалізації Транскаспійського міжнародного маршруту з метою диверсифікації постачання казахстанської нафти.