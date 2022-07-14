Економіка

08:41 14.07.2022

Казахстан вживає заходів щодо забезпечення сталого експорту нафти на світові ринки

1 хв читати
Казахстан вживає заходів щодо забезпечення сталого експорту нафти на світові ринки

Казахстан вживає оперативних заходів щодо забезпечення сталого експорту нафти на світові ринки, заявив у четвер прем'єр-міністр республіки Аліхан Смаїлов.

"Урядом вживаються оперативні та системні заходи щодо забезпечення стійкості експортних поставок нафти на світові ринки", - сказав Смаїлов на засіданні уряду республіки за участю глави держави.

За його словами, проводиться реформування системи виробництва та розподілу ПММ.

Як повідомлялося, 11 липня Краснодарський крайовий суд призупинив заборону перевалки нафти Каспійським трубопровідним консорціумом, замінивши заборону на штраф у розмірі 200 тис. рублів.

За рішенням Приморського районного суду Новоросійська від 6 липня 2022 КТК повинен був призупинити діяльність морського терміналу на 30 діб для усунення так званих порушень, виявлених Ространснадзором.

КТК - основний експортний маршрут для казахстанської нафти, на неї припадає понад 80% від обсягів, що прокачуються трубопроводом. Потужність магістралі – 67 млн тонн нафти на рік.

Минулого тижня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на тлі можливого призупинення діяльності КТК доручив "КазМунайГазу" опрацювати оптимальні варіанти реалізації Транскаспійського міжнародного маршруту з метою диверсифікації постачання казахстанської нафти.

 

 

Теги: #казахстан #нафта #уряд #заходи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:59 11.07.2022
США запропонують Індії та Японії підтримати план обмеження ціни російської нафти

США запропонують Індії та Японії підтримати план обмеження ціни російської нафти

20:10 08.07.2022
Прем'єр Естонії піде у відставку, щоб потім очолити новий уряд

Прем'єр Естонії піде у відставку, щоб потім очолити новий уряд

16:07 08.07.2022
Уряд має серйозно думати про реконструкцію України - УВКБ ООН

Уряд має серйозно думати про реконструкцію України - УВКБ ООН

20:56 07.07.2022
Джонсон пообіцяв, що нинішній уряд Британії до закінчення терміну повноважень не змінюватиме політику керівництва та утримається від основних фінансових рішень

Джонсон пообіцяв, що нинішній уряд Британії до закінчення терміну повноважень не змінюватиме політику керівництва та утримається від основних фінансових рішень

17:54 07.07.2022
Кабмін призначив Козирєва заступником міністра реінтеграції – уповноваженим з питань переселенців, Суярка – держсекретарем Міненергетики, Лещука – держсекретарем Мінкультури

Кабмін призначив Козирєва заступником міністра реінтеграції – уповноваженим з питань переселенців, Суярка – держсекретарем Міненергетики, Лещука – держсекретарем Мінкультури

17:26 07.07.2022
Кабмін вирішив заморозити будь-яке підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду, - Шмигаль

Кабмін вирішив заморозити будь-яке підвищення тарифів, які перебувають у сфері відповідальності уряду, - Шмигаль

07:51 06.07.2022
США постачають за кордон нафту із стратегічних запасів

США постачають за кордон нафту із стратегічних запасів

07:28 06.07.2022
Угорщина хотіла б, але не може відмовитись від російської нафти

Угорщина хотіла б, але не може відмовитись від російської нафти

08:32 01.07.2022
Яір Лапід очолив уряд Ізраїлю

Яір Лапід очолив уряд Ізраїлю

06:51 30.06.2022
Вашингтон попросив Сеул підтримати ідею обмеження ціни на російську нафту

Вашингтон попросив Сеул підтримати ідею обмеження ціни на російську нафту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Транзит санкційних російських вантажів через ЄС заборонений для автотранспорту, дозволений залізницями - Єврокомісія

Держава має сприяти українському бізнесу в дерусифікації – бізнес-омбудсмен

Государство должно содействовать украинскому бизнесу в деруссификации – бизнес-омбудсмен

ЄС готує рекомендації країнам союзу щодо заходів на випадок раптового припинення постачання газу з РФ - ЗМІ

Україна отримала грант від США на $1,7 млрд – Мінфін

ОСТАННЄ

Нові квартири в Україні подорожчали з початку року на 11%, на вторинному ринку – на 8%

Україна має збільшувати видобуток власного газу - Шмигаль

МВС України: Заарештовано корпоративні права афілійованих з Росією підприємств на 10,5 млрд грн

Кабмін створив Оперативний штаб із забезпечення країни будматеріалами

DCH констатувала цілковите руйнування чотирьох своїх об'єктів у Харківській області

Транзит санкційних російських вантажів через ЄС заборонений для автотранспорту, дозволений залізницями - Єврокомісія

Держава має сприяти українському бізнесу в дерусифікації – бізнес-омбудсмен

Государство должно содействовать украинскому бизнесу в деруссификации – бизнес-омбудсмен

ЄС готує рекомендації країнам союзу щодо заходів на випадок раптового припинення постачання газу з РФ - ЗМІ

Бізнес-омбудсмен очікує від Плану відновлення України чіткіших акцентів на створенні сприятливого бізнес-середовища

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА