Кабмін створив Оперативний штаб із забезпечення країни будматеріалами

Кабінет Міністрів України створив Оперативний штаб із забезпечення країни будівельними матеріалами.

"Штаб працюватиме у всій країні, а до його роботи будуть залучені представники всіх областей, будівельники, промисловість, урядовці. Наша ціль - максимально швидке та ефективне відновлення пошкоджених об'єктів усієї інфраструктури, зокрема, житла для українців", - йдеться у повідомленні пресслужби уряду з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зазначається, що загалом уряд уже розподілив регіонами 2,3 млрд грн, щоб терміново відновити критичну інфраструктуру.

Зокрема, зазначається, що на сьогодні у п'яти областях вже підготовлено технічну та проєктну документацію для відновлення 1 700 об'єктів.

"Це котельні, школи, дитячі садки, лікарні, житлові та адміністративні будівлі та багато інших інфраструктурних об'єктів. Люди мають бачити, що всюди, де це можливо, відбувається відновлення", - заявив прем'єр.