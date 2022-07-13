Економіка

18:43 13.07.2022

Кабмін створив Оперативний штаб із забезпечення країни будматеріалами

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Кабмін створив Оперативний штаб із забезпечення країни будматеріалами

Кабінет Міністрів України створив Оперативний штаб із забезпечення країни будівельними матеріалами.

"Штаб працюватиме у всій країні, а до його роботи будуть залучені представники всіх областей, будівельники, промисловість, урядовці. Наша ціль - максимально швидке та ефективне відновлення пошкоджених об'єктів усієї інфраструктури, зокрема, житла для українців", - йдеться у повідомленні пресслужби уряду з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зазначається, що загалом уряд уже розподілив регіонами 2,3 млрд грн, щоб терміново відновити критичну інфраструктуру.

Зокрема, зазначається, що на сьогодні у п'яти областях вже підготовлено технічну та проєктну документацію для відновлення 1 700 об'єктів.

"Це котельні, школи, дитячі садки, лікарні, житлові та адміністративні будівлі та багато інших інфраструктурних об'єктів. Люди мають бачити, що всюди, де це можливо, відбувається відновлення", - заявив прем'єр.

Теги: #кабмін #нерухомість #відновлення #будматеріали

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