Економіка

15:15 13.07.2022

Глави фінансових відомств G20 зустрінуться 15-16 липня, у фокусі уваги - інфляція та валютні ризики

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Глави фінансових відомств G20 зустрінуться 15-16 липня, у фокусі уваги - інфляція та валютні ризики

Глави фінансових відомств і голови центробанків держав G20 зустрінуться 15-16 липня на індонезійському острові Балі для обговорення найважливіших економічних питань, включаючи глобальне прискорення інфляції, ризики суверенних дефолтів і заходи забезпечення "м'якої посадки" 19.

Серед інших тем для обговорення - наслідки конфлікту в Україні та проблеми у відносинах США з Китаєм, а також просування глобальних ініціатив у сфері "зеленої" енергетики, цифрового банкінгу та запровадження глобального корпоративного податку, пише агентство Bloomberg.

На чолі порядку денного стоять питання економічного зростання, тобто підтримки відновлення економіки після кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Світові центробанки успішно вивели глобальну економіку з фінансової кризи більше десяти років тому, проте тепер їх критикують за прискорення інфляції до максимальних за кілька десятиліть значень.

Понад 80 центробанків по всьому світу підвищили ключові відсоткові ставки цього року, і останнім часом дедалі популярнішим є зростання ставок одразу на 50 базисних пунктів, чи навіть більше.

Федеральна резервна система (ФРС), Європейський центральний банк (ЄЦБ) та Банк Японії проводитимуть чергові засідання наступного тижня, їхні представники не зможуть коментувати грошово-кредитну політику на зустрічі представників G20 через тижневий "період тиші". ФРС зазвичай залишає публічні комунікації на таких заходах на главу Мінфіну, зазначає Bloomberg.

Головним питанням для міністра фінансів США Джанет Єллен та її японського колеги Сюн'їті Судзукі на майбутній зустрічі, ймовірно, буде динаміка курсів долара та єни. Приплив інвестицій у долари як валюту "тихої гавані" в умовах уникнення інвесторів ризиків провокує відтік капіталу з активів інших країн, що змушує їх вдаватися до інтервенцій на валютному ринку для захисту нацвалют.

Єллен, яка зустрічалася з Судзукі цього тижня, дала зрозуміти, що Штати не готові підтримувати валютні інтервенції для стримування послаблення єни щодо долара.

"Ми вважаємо, що Японія, США та інші країни G7 мають дотримуватися ринкових курсів валют. Лише за рідкісних та виняткових обставин інтервенції можуть бути виправданими, і ми їх не обговорювали", - повідомила Єллен журналістам за підсумками зустрічі з Судзукі.

Оскільки сильний долар допомагає Федрезерву у боротьбі з інфляцією, навряд чи варто очікувати якихось заяв з цього питання за підсумками зустрічі глав фінансових відомств G20, окрім "висловлення занепокоєння" ризиками, пов'язаними з волатильністю валютних курсів, вважають експерти.

Важливим питанням для обговорення на майбутній зустрічі буде ймовірність дефолтів країн, що розвиваються, багато з яких зазнають труднощів в умовах високої інфляції, оскільки їхні валютні резерви були виснажені в період пандемії. Деякі країни зіткнулися з серйозними проблемами щодо продовольчої безпеки - Єгипет, Туреччина, Бангладеш та Іран більш ніж на 60% залежать від поставок пшениці з Росії та України.

Також главам фінансових відомств належить продовжити обговорення ініціативи із обмеження певною "стелею" вартості нафти з Росії. Зокрема, вони розглядають варіант, за якого європейські страховики страхуватимуть танкери з російською нафтою лише у разі її продажу за ціною, нижчою від встановленого рівня.

Експерти не очікують від майбутньої зустрічі якихось проривів щодо реалізації податкової реформи, яка передбачає запровадження глобального корпоративного податку. Просування цієї реформи зупинилося через політичні перешкоди, зокрема, у США.

Теги: #g20 #економіка #мінфін

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