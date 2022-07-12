Економіка

17:27 12.07.2022

Україні до завершення війни варто зосередитись на безлічі невеликих проєктів – голова Мінінфраструктури

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Україні до завершення війни варто зосередитись на безлічі невеликих проєктів – голова Мінінфраструктури

Україна, допоки тривають активні бойові дії з російським агресором, перебуває в режимі виживання, і в цей період ще рано братися за мільярдні проєкти на десятиліття, вважає міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Зараз нам потрібно запустити багато недорогих та невеликих проєктів, які допоможуть нам та нашим торговим партнерам швидко та конкретно їх реалізувати", - сказав він в інтерв'ю швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung.

"Замість того, щоб з нуля планувати дощенту зруйновані лікарні, я волію зосередитися на ремонті лікарень, в яких вибито шибки та пошкоджено дахи", – пояснив міністр.

Серед таких першочергових проєктів він назвав швидкий ремонт мостів, доріг та залізничних колій, які є ключовими для армії та економічного відновлення, а також усі проєкти, пов'язані із нарощуванням експортних можливостей країни.

"Чесно кажучи, йдеться не про мільярди, а про мільйони та багато інших невеликих проєктів. Нові, більш ефективні пункти пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Молдовою, нові залізничні лінії з найближчих вантажних пунктів в Україні, які використовують європейські стандартні колії замість російських широких колій", – пояснив Кубраков.

За його словами, глобальна реконструкція в Україні розпочнеться із завершенням війни. Глава Мінінфраструктури наголосив на необхідності не просто реконструкції старих радянських мостів, а побудові нових за сучасними технологіями.

"Замість того, щоб латати радянські мости, ми маємо скористатися можливістю створити нові за новітніми технологіями. І ми повинні принаймні перевести та електрифікувати залізниці з радянських широких колій на європейський стандарт таким чином, щоб усі важливі вантажні вузли країни були безпосередньо пов'язані з Європою", – заявив міністр.

Теги: #мінінфраструктури #проекти

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