Економіка

16:45 12.07.2022

Україна має отримати EUR1 млрд макрофінансової допомоги ЄС до кінця липня - прем'єр

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Україна має отримати EUR1 млрд макрофінансової допомоги ЄС до кінця липня - прем'єр

Україна має отримати EUR1 млрд макрофінансової допомоги ЄС до кінця липня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна до кінця липня має отримати EUR1 млрд виняткової макрофінансової допомоги від Європейського Союзу", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося, Рада Європейського союзу затвердила пропозицію Європейської комісії виділити Україні EUR1 млрд першого траншу нової макрофінансової допомоги Україні.

Як повідомлялося, 1 липня Європейська Комісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на суму EUR1 млрд. Це перша частина виключного пакета макрофінансової допомоги у розмірі до EUR9 млрд, оголошеного Комісією 18 травня 2022 року та схваленого Європейською Радою в рамках саміту 23-24 червня 2022 року. року.

7 липня цю пропозицію підтримав Європейський парламент.

Ця пропозиція – частина надзвичайних зусиль Європейського Союзу спільно з міжнародним співтовариством із допомоги Україні у вирішенні невідкладних фінансових потреб після початку неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії. Ця допомога доповнить вже надану ЄС підтримку, що передбачає екстрену позику макрофінансової допомоги у розмірі EUR1,2 млрд, виплачену в першій половині року. Таким чином, сума підтримки України з початку війни становитиме до EUR2,2 млрд і може сягнути EUR10 млрд, коли пакет надзвичайної допомоги Україні почне діяти в повному обсязі.

Теги: #україна #єс #макрофіндопомога

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