Економіка

15:11 12.07.2022

Експорт яєць з України у першому півріччі скоротився на 42% через російську агресію

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Експорт яєць з України у першому півріччі скоротився на 42% через російську агресію

Експорт яєць з України у першому півріччі 2022 року скоротився на 42% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 228 млн штук, повідомляється на сайті асоціації "Союз птахівників України".

Скорочення обсягів експорту яєць пов'язане з воєнною агресією РФ в Україні, а також зменшенням їхнього виробництва внаслідок тимчасової окупації частини території країни та руйнування росіянами птахівницьких підприємств. Також на експорт цього продукту негативно вплинуло блокування українських морпортів військами РФ та подорожчання логістики.

За даними асоціації, найбільшими імпортерами українських яєць у першому півріччі 2022 року є країни ЄС, Сінгапур, ОАЕ та Ізраїль.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства, активи у тваринницькій галузі України з початку воєнного вторгнення Росії та до середини травня скоротилися на 10-15%, переважно за рахунок тимчасової окупації частини українських виробничих потужностей країною-агресором.

За даними Людмили Денісової, на той час уповноваженої Верховною Радою з прав людини, у квітні близько 4 млн курей загинуло на птахофабриці "Чорнобаївська" агрохолдингу "Укрлендфармінг" поблизу окупованого с. Чорнобаївка Херсонської області.

Російські окупанти знеструмили та обікрали птахофабрику, яка є одним із найбільших та найсучасніших підприємств Європи з виробництва курячих яєць, та винесли майже всю техніку та особисте майно співробітників.

Теги: #експорт #скорочення #яйця

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