Економіка

14:02 12.07.2022

Україна цього року вперше буде представлена на Expo Real

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Україна цього року вперше буде представлена на Expo Real

Україна вперше буде представлена на найбільшій європейській виставці нерухомості Expo Real, що триватиме у Мюнхені з 4 до 6 жовтня 2022 року, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" директор Invest in Projects Анна Нестуля.

"Українці вже усвідомили, наскільки важливими для нас є сильні міжнародні партнери у розбудові стійкого майбутнього та подоланні всіх викликів, пов'язаних із війною. Команда Expo Real, яка має вагомий досвід співпраці з міжнародними гравцями ринку та потужною репутацією, є для нас саме таким партнером", – сказала вона.

За словами Нестулі, Expo Real - це найбільша європейська виставка нерухомості, що охоплює всі сектори ринку. Відбувається вже понад 20 років у Мюнхені на 75 тис. кв. м виставкового центру Messe München. Минулого року в ній взяли участь близько 20 тис. учасників із 52 країн, було представлено проєкти понад тисячі компаній.

"Україна вперше буде представлена стендом на Expo Real у Мюнхені. Київ є містом-побратимом Мюнхена. Ми бачимо сенс у тому, щоб створити форум не лише для столиці, а й для країни загалом, надати інформацію про можливості майбутньої реконструкції, налагодити співпрацю", - сказала директор виставок Expo Real Клаудія Бойман.

За її словами, український стенд площею 132 кв. м з невеликою сценою, пропонує можливості для зустрічей та дискусій. Концепцію українського стенду на Expo Real, а також програму заходів координує команда Invest in Projects, що спеціалізується на міжнародному просуванні проєктів ринку нерухомості та інвестицій.

Триденна програма включатиме відкриття за участю офіційних осіб та бізнесу, фандрейзингові заходи, дискусії та тематичні зустрічі з міжнародними гравцями, присвячені відновленню українських міст.

"Спектр запланованих заходів широкий і покликаний насамперед поглибити розуміння країни, її географії, історії та культури, які досі залишаються багатьом маловідомими, та прорекламувати можливість участі у реконструкції України у майбутньому", – зазначає Бойман.

Ексклюзивним радником української делегації на Expo Real є українська юридична фірма AVELLUM. Організатори запрошують українські компанії приєднуватись до участі в Expo Real за посиланням.

Теги: #нерухомість #expo_real

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