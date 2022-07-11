Економіка

14:09 11.07.2022

"Нафтогаз" спростовує інформацію про те, що залишив без обслуговування третину українців

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"Нафтогаз" спростовує інформацію про те, що залишив без обслуговування третину українців

Інформація Асоціації постачальників енергоресурсів про те, що ТОВ "Газопостачальна компанія (ГК) "Нафтогаз України" залишила без обслуговування третину українців, є маніпулятивною та свідомо неправдивою, повідомила компанія у телеграм-каналі у понеділок.

У повідомленні зазначено, що до громадського союзу "Асоціація постачальників енергоресурсів" входять, зокрема, 18 постачальників, які працюють під брендом "Твій Газзбут", та ТОВ "Одесагаз-Постачання", відбір газу яких було перенесено на "Нафтогаз" заднім числом.

"Саме 18 компаній, які здійснюють діяльність під брендом "Твій Газзбут", ТОВ "Одесагаз-Постачання", ДП "КиївГазЕнерджі", ТОВ "Лубнигаз-трейдинг", ТОВ "Газ Ресурс Компані" та ТОВ "Тернопільміськгаз" залишили своїх клієнтів без газу, не повідомили їм про припинення постачання, але отримували від них кошти за газ, який не надавали", - стверджують у ГК.

Як повідомлялося, на початку червня Асоціація постачальників енергоресурсів повідомила, що з 1 червня всі побутові споживачі газопостачальних компаній, які працюють під брендом "Твій Газзбут", почали отримувати газ від "постачальника останньої надії" (ПОН) в особі ТОВ "ГК "Нафтогаз України". ГК уточнила, що цих споживачів було переведено на ПОН ще з 1 травня, а потім – до ГК "Нафтогаз України" як до "звичайного" постачальника.

При цьому "Нафтогаз" як ПОН повідомив, що прийняв на обслуговування близько 9 млн нових клієнтів.

ГК "Нафтогаз України" рекомендувала споживачам, які сплатили за газ за травень постачальникам, зокрема 17 з них, які працюють під брендом "Твій Газзбут" та ТОВ "Одесагаз-Постачання", повернути гроші та сплатити їх "Нафтогазу", оскільки саме ця компанія з 1 травня постачала ресурс.

Як заявив 21 червня голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, починаючи з останніх місяців фактично всі побутові українські споживачі – 97,6% – одержують газ безпосередньо від "Нафтогазу".

Теги: #газ #нафтогаз #обслуговування

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