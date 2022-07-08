Економіка

20:47 08.07.2022

"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня знову був близьким до $1 млрд

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"Чистий" продаж валюти Нацбанком цього тижня знову був близьким до $1 млрд

Обсяг продажу валюти Національним банком України з 4 до 8 липня становив $969,8 млн порівняно із $985,6 млн тижнем раніше та $933,0 – двома тижнями раніше.

За інформацією Нацбанку на його сайті, за п'ять днів він придбав $7,6 млн, що в діапазоні обсягів останніх восьми тижнів (від $5,5 млн до $8,3 млн).

Таким чином, чистий продаж валюти склав $962,2 млн – це четвертий за величиною обсяг тижневих інтервенцій з початку війни.

Загалом із початку року до 8 липня включно Нацбанк придбав на ринку $1 млрд 862,2 млн та EUR111,0 млн, а продав $14 млрд 111,5 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Із початку війни купівля валюти склала $1 млрд 205,3 млн та EUR111,0 млн, а продаж $11 млрд 341,3 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Як повідомлялося, з 1 липня скасовано пільги при імпорті, завдяки чому Нацбанк із 9 липня скасував обмеження на продаж валюти при імпорті товарів і збільшив термін повернення валютної виручки зі 120 до 180 днів.

Водночас, НБУ з 11 липня з метою зниження тиску на валютному ринку зменшив з 10 до двох робочих днів термін використання купленої для розрахунків валюти резидентами.

Крім того, державні ПриватБанк, Ощадбанк і Монобанк, що входять до найбільших за обсягом випуску карток, 6-7 липня підвищили курс продажу валюти за картками до курсу на готівковому ринку, або приблизно на 7-8%, щоб також знизити тиск на гривню.

Однак курс гривні на чорному ринку відреагував на це зниженням: за тиждень гривня подешевшала з 35,4-35,5 грн/$1 до 36,1-33,3 грн/$1.

Як повідомлялося, інтервенції НБУ в червні зросли майже до $4 млрд із $3,4 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

Міжнародні резерви України за червень знизилися на 9% – до $22,76 млрд, а з початку року їхнє падіння склало вже 26,5%, або $8,18 млрд.

Водночас у червні та в перші дні липня уряду вдалося суттєво наростити офіційне зовнішнє фінансування, яке перевищило $4 млрд. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у липні уряд розраховує на збереження таких самих значних обсягів зовнішнього фінансування, як і у червні. Зокрема, очікується надходження другого траншу гранту від США орієнтовно на $1,3 млрд та кредиту ЄС на EUR1 млрд.

 

 

Теги: #статистика #інтервенції

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