Економіка

19:05 07.07.2022

Україна заборонила експорт азотних добрив

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Україна заборонила експорт азотних добрив

Квоту на експорт добрив мінеральних або хімічних, азотних (код за УКТЗЕД 3102) знижено з 210 тис. тонн на квартал до нуля, тобто фактично знову запроваджено заборону на вивіз із країни цих товарів.

Відповідну постанову Кабінету міністрів №759 від 1 липня оприлюднено на його сайті у четвер.

Раніше, одразу після засідання уряду 1 липня, його представник у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що азотні мінеральні добрива виключені разом із вівсом із переліку товарів, експорт яких підлягає квотуванню, та включені до переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню.

Однак опублікована постанова щодо вівса цю інформацію підтвердила, а щодо мінеральних добрив спростувала і фактично посилила експорт, а не лібералізувала його.

Як повідомлялося, азотні добрива на початку березня були заборонені до вивезення, проте наприкінці березня уряд дозволив їхній експорт у межах квоти на квартал 210 тис. тонн, або 70 тис. тонн на місяць.

 

 

Теги: #експорт #добрива

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