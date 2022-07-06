Європа незабаром зрозуміє необхідність фінансування відновлення України, не очікуючи кінця війни – думка

Серед міжнародних партнерів України сьогодні ще побутує думка, що фінансування її відновлення необхідно розпочинати лише після завершення воєнних дій, проте протягом кількох місяців ситуація зміниться на краще для України, вважає президент Київської школи економіки (КШЕ), радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов.

"Зараз ще не до кінця розуміють, але ще місяць-два і люди до цього дійдуть, я маю на увазі європейці, що війна – на місяці чи роки. І що треба вчитися жити у новому світі", – сказав Милованов. в кулуарах Конференції з відновлення у Лугано.

На думку президента КШЕ, який також входить до консультативної ради Нацради з відновлення, ще багато західних політиків займаються самообманом, відкладаючи це питання на потім, проте ситуація на фронті змусить їх відмовитися від такої позиції.

Відповідаючи на запитання щодо доцільності реструктуризації зовнішнього боргу України з ініціативи кредиторів як одного з елементів підтримки, Милованов висловив думку, що такий крок матиме більше негативу, ніж позитиву.

"Якщо буде реструктуризація, це просто свідчить, що європейська підтримка, міжнародна підтримка слабка", – сказав він.

Президент КШЕ зазначив, що Україні для обслуговування зовнішнього держборгу необхідно $1-2 млрд на рік, тоді як на підтримку бюджету в умовах війни – $5 млрд щомісяця.

"Звичайно, додаткові $2 млрд - це $2 млрд. Але можна набратися політичної сили або сміливості та конфіскувати російські активи, яких $500 млрд плюс і для яких $2 млрд - це навіть не відсоток, а піввідсотка", - описав найкращий варіант дій Милованов.

Як повідомлялося, План відновлення України на $750 млрд, вперше представлений українським урядом у Лугано, передбачає три етапи виконання, зокрема перший – терміновий, не очікуючи завершення війни. Вартість цього етапу оцінено у $65 млрд.