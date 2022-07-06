ФРН дала собі можливість отримати контроль над колишньою "дочкою" "Газпрому" - ЗМІ

Кабінет міністрів Німеччини ухвалив закон, що дозволяє уряду придбати частку в групі, яка раніше була відомою як Gazprom Germania GmbH, пише агентство Bloomberg.

Група, яка раніше належала "Газпрому", з квітня перебуває у віданні регулювального органу ФРН, але останній крок зміцнює позиції уряду, який бореться з енергетичною кризою.

За словами двох німецьких чиновників, закон дозволяє владі отримувати частку в компаніях, які перебувають під управлінням, проти волі її власника. За діючими правилами, інвестування капіталу в компанію, яка перебуває під керуванням, потребує згоди власника. Згідно з новими нормами, міністерство економіки може розпорядитися про інвестування, щоб стабілізувати компанію та гарантувати енергетичну безпеку, заначив один із чиновників.

Офіційний представник уряду не був доступний для коментарів.

Раніше цього року міністр економіки ФРН Роберт Габек наполягав на повній націоналізації Gazprom Germania, але, за словами джерел, знайомих із перебігом дискусії, канцлер Олаф Шольц відхилив його пропозицію, побоюючись посилення протистояння з Росією щодо імпорту газу, нагадує Bloomberg.