Економіка

18:58 05.07.2022

Продаж солі в мережі "Сільпо" в червні зріс учетверо, оцту - втричі, цукру - вдвічі

2 хв читати
Продаж солі в мережі "Сільпо" в червні зріс учетверо, оцту - втричі, цукру - вдвічі

Мережа супермаркетів "Сільпо" зафіксувала в червні зростання продажу солі вчетверо, соди – у 3,5 раза, оцту – втричі, цукру – вдвічі порівняно з червнем минулого року, повідомили у пресслужбі ритейлера.

Як зазначається у релізі, ажіотаж на ці категорії товарів зумовлений ланцюговою реакцією після новини про зупинення роботи підприємства "Артемсіль" у Донецькій області. Зокрема, незважаючи на те, що одночасно із призупиненням підприємства "Сільпо" завезло в Україну достатні обсяги солі з Польщі, Румунії, Туреччини та Болгарії, попит на сіль збільшився вчетверо, а сама можливість її дефіциту запустила зростання попиту на інші соціальні товари.

У червні у 2,5 раза зросли обсяги продажу соди, яку "Сільпо" доставляє переважно з Туреччини.

Певні перебої з постачанням оцту спостерігалися на початку червня. В Україні працюють два великі виробники оцту, вони залежать від постачання оцтової кислоти з-за кордону, але їм вдалося налагодити постачання та стабілізувати ситуацію.

Зросла вдвічі реалізація цукру. З підвищеним попитом мережа супермаркетів упоралася, збільшивши постачання українських цукрових виробників.

Мережа "Сільпо", яка входить до групи компаній Fozzy Group, володіє 325 супермаркетами в 60 містах України та чотирма делікатес-маркетами Le Silpo – у Києві, Дніпрі, Харкові й Одесі.

Fozzy Group – один із найбільших українських ритейлерів з більше ніж із 690 торговельними точками на всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

За даними Opendatabot, засновником ТОВ "Сільпо-Фуд" є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром є Володимир Костельман.

За підсумками січня-вересня 2021 року товарообіг "Сільпо" становив 42,1 млрд грн.

Теги: #цукор #сіль #сільпо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:49 03.06.2022
Україні не загрожує дефіцит цукру – УКАБ

Україні не загрожує дефіцит цукру – УКАБ

18:23 26.05.2022
"Ашан" ввозить сіль із Європи, обіцяє забезпечити сезон консервації овочів

"Ашан" ввозить сіль із Європи, обіцяє забезпечити сезон консервації овочів

07:41 10.05.2022
Україна замінила заборону експорту цукру та проса його ліцензуванням

Україна замінила заборону експорту цукру та проса його ліцензуванням

09:22 15.04.2022
Білорусь підвищує відпускну ціну на цукор, щоб запобігти його масовому вивезенню до Росії

Білорусь підвищує відпускну ціну на цукор, щоб запобігти його масовому вивезенню до Росії

17:06 12.04.2022
"Сільпо" частково запустив два склади біля Києва, відновить роботу ще 18 магазинів

"Сільпо" частково запустив два склади біля Києва, відновить роботу ще 18 магазинів

11:14 05.04.2022
"Сільпо" відновило самовивіз із магазинів

"Сільпо" відновило самовивіз із магазинів

10:45 21.03.2022
"Сільпо" тимчасово закриває 30 магазинів у Київській, Чернігівській областях і в Києві

"Сільпо" тимчасово закриває 30 магазинів у Київській, Чернігівській областях і в Києві

07:41 15.03.2022
У РФ заборонили вивіз зерна до ЄАЕС до 30 червня та цукру за межі союзу до 31 серпня

У РФ заборонили вивіз зерна до ЄАЕС до 30 червня та цукру за межі союзу до 31 серпня

23:48 14.03.2022
У РФ заборонили вивезення зерна до ЄАЕС до 30 червня та цукру за межі союзу до 31 серпня

У РФ заборонили вивезення зерна до ЄАЕС до 30 червня та цукру за межі союзу до 31 серпня

02:14 27.02.2022
"Сільпо" збільшив ліміт зняття готівки на касі супермаркетів до 6 тис. грн, впроваджує електронні чеки

"Сільпо" збільшив ліміт зняття готівки на касі супермаркетів до 6 тис. грн, впроваджує електронні чеки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Падіння ВВП України у 2022 р. очікується не менше 35% - прем'єр

Україна з 7 липня відкриває імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини

Луганська декларація передбачає регулярний контроль за прогресом України у відновленні та фінансовими потоками – Кассіс

Японія заморозила активи 57 фізосіб та шести організацій РФ - Мінфін Японії

Понад половину фінансування відновлення України мають становити конфісковані активи РФ – ЄБРР

ОСТАННЄ

Райффайзен Банк скасував комісію за конвертацію при оплаті карткою за кордоном і автоматично продовжив дію карток

Пріоритетом у фінансуванні СБ України під час війни залишається покриття дефіциту держбюджету – віцепрезидент

Арахамія в Лугано: Україні варто разом із партнерами передбачити можливість страхування ризиків для бізнесу під час війни

Чорне море - не єдиний маршрут вивезення зерна з України, потрібно вивчити альтернативи - Джонсон

VODA UA випустить лімітовану партію води для реалізації переважно у сегменті HoReCa

Падіння ВВП України у 2022 р. очікується не менше 35% - прем'єр

Україна з 7 липня відкриває імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини

ЄІБ знайде можливість забезпечити інфраструктурні питання України

Луганська декларація передбачає регулярний контроль за прогресом України у відновленні та фінансовими потоками – Кассіс

Новим віцепрезидентом IFC у країнах Європи, Латинської Америки та Карибського басейну призначено Гарсіа Мора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА