Продаж солі в мережі "Сільпо" в червні зріс учетверо, оцту - втричі, цукру - вдвічі

Мережа супермаркетів "Сільпо" зафіксувала в червні зростання продажу солі вчетверо, соди – у 3,5 раза, оцту – втричі, цукру – вдвічі порівняно з червнем минулого року, повідомили у пресслужбі ритейлера.

Як зазначається у релізі, ажіотаж на ці категорії товарів зумовлений ланцюговою реакцією після новини про зупинення роботи підприємства "Артемсіль" у Донецькій області. Зокрема, незважаючи на те, що одночасно із призупиненням підприємства "Сільпо" завезло в Україну достатні обсяги солі з Польщі, Румунії, Туреччини та Болгарії, попит на сіль збільшився вчетверо, а сама можливість її дефіциту запустила зростання попиту на інші соціальні товари.

У червні у 2,5 раза зросли обсяги продажу соди, яку "Сільпо" доставляє переважно з Туреччини.

Певні перебої з постачанням оцту спостерігалися на початку червня. В Україні працюють два великі виробники оцту, вони залежать від постачання оцтової кислоти з-за кордону, але їм вдалося налагодити постачання та стабілізувати ситуацію.

Зросла вдвічі реалізація цукру. З підвищеним попитом мережа супермаркетів упоралася, збільшивши постачання українських цукрових виробників.

Мережа "Сільпо", яка входить до групи компаній Fozzy Group, володіє 325 супермаркетами в 60 містах України та чотирма делікатес-маркетами Le Silpo – у Києві, Дніпрі, Харкові й Одесі.

Fozzy Group – один із найбільших українських ритейлерів з більше ніж із 690 торговельними точками на всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

За даними Opendatabot, засновником ТОВ "Сільпо-Фуд" є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром є Володимир Костельман.

За підсумками січня-вересня 2021 року товарообіг "Сільпо" становив 42,1 млрд грн.