Пріоритетом у фінансуванні СБ України під час війни залишається покриття дефіциту держбюджету – віцепрезидент

Питання фінансування потреб України має вирішуватися послідовно і з урахуванням поточних пріоритетів, сьогодні, доки війна триває, основним із них є фінансування дефіциту в обсязі близько $5 млрд на місяць, повідомила віцепрезидент Світового банку з питань регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде.

"Ми маємо планувати послідовно і за частинами, тому що війна все ще триває. Пріоритетом зараз є $5 млрд, які гарантують, що Україна отримає гроші, які їй зараз потрібні для роботи з надання послуги... Ось те, що насправді не дає нам спати вночі", – сказала вона журналістам у кулуарах Конференції з відновлення України.

Б’єрде зазначила, що СБ старанно працює над залученням зовнішнього фінансування, зокрема через свій мультидонорський фонд.

Розповідаючи про додаткове фінансування, віцепрезидент наголосила на важливості пріоритетів, тобто основних секторів, які необхідно перебудувати. Серед них вона назвала житло, дороги, мости та транспортну інфраструктуру, заклади охорони здоров'я та освіти, а також водо- та енергопостачання та розмінування.

"Так що я б не сказала, що треба піти і зібрати сьогодні $750 млрд (загальна оцінка представленого урядом у Лугано Плану відновлення України – ІФ). Давайте розкладемо це так, як це зробив уряд: нам потрібно $65 млрд (оцінка урядом необхідного фінансування для першого етапу плану – ІФ)", – сказала Б’єрде.

Вона додала, що потрібна також оцінка збитків і з цим добре справляється Київська школа економіки.

"Нам потрібно працювати разом, щоб побачити, що нам потрібно зробити в перші два місяці, п'ять місяців, 12 місяців тощо, тому що це надто велика сума, щоб сказати, давайте зробимо це за один раз. Моє послання полягає в тому, що уряд повинен мати можливість продовжувати надавати послуги, і нам необхідно залучати всіх для підтримки України сьогодні – тут і зараз”, – наголосила віцепрезидент СБ.