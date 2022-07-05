Економіка

10:49 05.07.2022

РФ незаконно вивозить із України по 150-170 тис. тонн зерна за місяць - посол України в Туреччині

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РФ незаконно вивозить із України по 150-170 тис. тонн зерна за місяць - посол України в Туреччині

Російські окупанти вже вивезли з тимчасово окупованих територій України до 500 тис. тонн зернових культур, тоді як перед початком повномасштабного вторгнення у захоплених регіонах було майже 1,5 млн тонн зерна.

За різними даними, окупанти в середньому вивозять із країни по 150-170 тис. тонн зернових, такі цифри озвучив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю виданню "Главком".

Посол також пояснив інформацію про 25% знижку на закупівлю українського зерна Туреччиною, про яку на початку червня розповів турецький міністр сільського та лісового господарства Вахіт Кірішчі (Vahit Kirişci) місцевому виданню Yeni Safak. За даними Боднара, знижка є не платою за посередництво, а легальним механізмом викупу зерна з території України на зовнішні ринки.

"Це взагалі інша історія, яка не має стосунку до посередництва. Вона про легальний механізм викупу зерна з території України на зовнішні ринки. Пропозицію щодо знижки обговорювали раніше, щоб турецька сторона вивозила це зерно, використовуючи наявні механізми", - пояснив посол в інтерв'ю.

Він зазначив, що якби турецька сторона забезпечила своїми кораблями вивіз зерна з портів на Дунаї, ця логістика обходилася б значно дешевше за наявні шляхи експорту через західний кордон із Польщею, який обходиться майже в 40% від ціни зерна.

"Цю пропозицію турецькій стороні ми озвучили ще півтора-два місяці тому, тобто до переговорів щодо розблокування наших портів. Тут питання не лише до турецького уряду, а й до трейдерів, за якою ціною вони продаватимуть зерно на ринки, адже воно постійно дешевшає. Чим ближче новий урожай, тим нижча ціна на старий. Оскільки у нас великий обсяг, його потрібно реалізовувати швидко", - наголосив посол.

Як повідомлялося, міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 7 червня повідомив турецькому виданню "Анадолу", що Туреччина веде переговори з Україною, ООН та РФ для розблокування експорту українського зерна.

Того самого дня міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі (Vahit Kirişci) заявив, що його країна готова виступати арбітром в організації експорту зернових з українських морпортів, а Україна погодилася надати Туреччині 25% знижку на купівлю сільгосппродукції в обмін на посередництво у відновленні морської торгівлі.

Водночас уряд України не брав участі у переговорах в Анкарі 8 червня, де обговорювали питання розблокування портів для експорту українського зерна між Туреччиною та РФ. Також на зустріч не було запрошено ані президента України Володимира Зеленського, ані міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Зі свого боку в.о. виконавчого директора Української зернової асоціації (УЗА) Сергій Іващенко заявив, що Україна не розглядала питання знижок для турецької сторони в обмін на її посередництво у створенні "зернового коридору".

 

Теги: #зерно #туреччина #боднар

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