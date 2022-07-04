Економіка

18:47 04.07.2022

Понад половину фінансування відновлення України мають становити конфісковані активи РФ – ЄБРР

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Понад половину фінансування відновлення України мають становити конфісковані активи РФ – ЄБРР

Більше ніж половину фінансування відновлення України мають становити конфісковані активи РФ, 40% - інвестиції приватного сектору, повідомив директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

"Можливо, є й інші думки. Але розбивка має бути така: 60% - конфіскованих (російських - ІФ) активів і 40% - приватного сектору. Якщо говорити про зростання ВВП, то роль приватного сектору має бути більшою", - зазначив він, виступаючи на конференції у швейцарському Лугано у понеділок.

На думку Патроне, для реалізації плану відновлення України після війни, проєкт якого представив уряд на конференції, потрібна координація між міжнародними партнерами.

Теги: #єбрр #відновлення #активи_рф #лугано

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