Понад половину фінансування відновлення України мають становити конфісковані активи РФ – ЄБРР

Більше ніж половину фінансування відновлення України мають становити конфісковані активи РФ, 40% - інвестиції приватного сектору, повідомив директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

"Можливо, є й інші думки. Але розбивка має бути така: 60% - конфіскованих (російських - ІФ) активів і 40% - приватного сектору. Якщо говорити про зростання ВВП, то роль приватного сектору має бути більшою", - зазначив він, виступаючи на конференції у швейцарському Лугано у понеділок.

На думку Патроне, для реалізації плану відновлення України після війни, проєкт якого представив уряд на конференції, потрібна координація між міжнародними партнерами.