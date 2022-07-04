Важливо розпочати відновлення України під час війни – президент ЄБРР

Важливо розпочати відновлення України вже зараз, під час воєнних дій, щоб полегшити його після завершення війни з країною-агресором РФ, зазначила президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо під час конференції у Лугано у понеділок.

"Дуже важливо підготуватися до відновлення України вже зараз. Чим більше ми підтримуватимемо Україну нині, тим легше й ефективніше буде відновлення потім... Ми маємо взяти деякі ризики на свій баланс, подивитися на реальну економіку, критичну інфраструктуру", - сказала вона.

Рено-Бассо додала, що ЄБРР готовий збільшити фінансування України, звертаючи увагу на приватний сектор: "Як ЄБРР ми значно збільшуватимемо наше фінансування... Відновлення потребуватиме збільшення фінансування приватного сектору, залучення прямих зовнішніх інвестицій".

Вона зауважила, що поряд із підтримкою уряду, який стикається з бюджетними ризиками, слід надати фінансову підтримку корпораціям та компаніям, органам місцевого самоврядування.

"Потрібно підготуватися до відновлення нині, треба оцінити різні сценарії", – наголосила вона.

"Ми могли б розпочати відновлення, доки ще триває війна. Це буде виклик", – сказала президент ЄБРР.

На її думку, слід звернути увагу на конкурентоспроможні сектори, зокрема металургію, ІТ, сільське господарство.