Велика Британія вивчає можливість використовувати англійське право та страхування морських перевезень для відновлення України – глава МЗС

Велика Британія хотіла б залучити британський бізнес та корпорації до відновлення України і для цього вивчає можливості використання англійського та шотландського права, щоб допомогти залучити інвестиції, повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

"Будемо також залучати Європейський банк реконструкції та розвитку, щоб Лондон був центром для українських інвестицій", – сказала вона на Конференції з відновлення України у Лугано (Швейцарія) у понеділок.

Трасс зазначила, що ще одне важливе питання, яке опрацьовують, - страхування для морських транспортних компаній: як використовувати ресурс лондонського Сіті, щоб страхувати такі ризики.

"Це буде новий план Маршалла для України… Ми маємо повернути українцям їх майбутнє, щоб вони могли жити самодостатньо", – наголосила глава МЗС Великої Британії.

За її словами, виконання цього плану буде під керівництвом України, однак цей процес потребує відкритості, прозорості та цілісності, й Велика Британія приєдналася до спільної команди з координації відновлення.