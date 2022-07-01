Рада дозволила роботодавцям звільняти працівників через неможливість забезпечити умови праці

Верховна Рада встановила додаткову підставу для звільнення співробітника: неможливість забезпечити умови праці, внаслідок того, що необхідні потужності чи майно знищено внаслідок бойових дій.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7251 у другому читанні та в цілому підтримали 262 народних депутати на пленарному засіданні у п'ятницю, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у своєму телеграм-каналі.

Крім цього, законопроєкт пропонує встановити законодавчі підстави для звільнення таких співробітників, а також дозволити розривати трудові відносини у зв'язку зі смертю роботодавця чи співробітника, визнання його судом безвісти зниклим чи оголошення померлим.