Економіка

13:23 01.07.2022

Рада дозволила роботодавцям звільняти працівників через неможливість забезпечити умови праці

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Рада дозволила роботодавцям звільняти працівників через неможливість забезпечити умови праці

Верховна Рада встановила додаткову підставу для звільнення співробітника: неможливість забезпечити умови праці, внаслідок того, що необхідні потужності чи майно знищено внаслідок бойових дій.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7251 у другому читанні та в цілому підтримали 262 народних депутати на пленарному засіданні у п'ятницю, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у своєму телеграм-каналі.

Крім цього, законопроєкт пропонує встановити законодавчі підстави для звільнення таких співробітників, а також дозволити розривати трудові відносини у зв'язку зі смертю роботодавця чи співробітника, визнання його судом безвісти зниклим чи оголошення померлим.

Теги: #рада #роботодавці

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