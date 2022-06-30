Економіка

11:46 30.06.2022

Ердоган заявив Байдену, що Анкара вирішує питання із вивезенням зерна з України за допомогою "збалансованої політики"

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу на зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом заявив, що Анкара працює над вирішенням питання з вивезенням зерна з України.

"Туреччина працює над вирішенням проблеми "зернового коридору" через збалансовану політику", - наводить агентство "Анадолу" слова Ердогана.

Турецький лідер висловив сподівання, що ці ініціативи дадуть результат.

Згідно з "Анадолу", Байден, зі свого боку, подякував Ердогану за його зусилля щодо пошуку вирішення питання з вивезенням зерна, а також за рішення Анкари підтримати заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

 

Теги: #зерно #байден #ердоган

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