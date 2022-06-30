Канада обговорює з європейськими партнерами можливість експорту нафти та газу

Канада веде переговори з європейськими країнами, зокрема з Іспанією та Німеччиною, про експорт нафти та газу, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на главу МЗС країни Мелані Жолі.

"Для Канади важливо мати можливість зробити крок уперед і допомогти нашим європейським друзям, які стикаються із дуже складними енергетичними реаліями", - заявила міністр.

За її словами, Канада обговорює з європейськими союзниками, "особливо з німцями та іспанцями", як можна було б експортувати нафту та газ зі східного узбережжя країни, щоб пом'якшити енергетичні обмеження та забезпечити альтернативу російським енергоресурсам.

Переговори між канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо відбулися в червні на саміті G7 у ФРН, повідомляли раніше західні ЗМІ. За їхньою інформацією, дві країни обговорюють варіанти експорту зрідженого природного газу до Європи через термінал на східному узбережжі Канади.