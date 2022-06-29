Економіка

07:05 29.06.2022

Виручка касових апаратів у кременчуцькому ТРЦ "Амстор" у день теракту становила 2,9 млн грн - Гетманцев

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Виручка касових апаратів у кременчуцькому ТРЦ "Амстор" у день теракту становила 2,9 млн грн - Гетманцев

Загальна виручка 58 касових апаратів, що працюють у торговельно-розважальному центрі "Амстор", у день теракту становила 2,9 млн грн, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи заяви російської сторони про те, що торговельний центр нібито не працював.

"Такий собі громадянин Лавров заявив, що удар Росії по торговельному центру "Амстор" у Кременчуці не є терактом через те, що "Амстор" нібито не працював. Проте, за даними Державної податкової служби, в торговельному центрі в день теракту працювали 58 касових апаратів, загальний виторг яких становив 2,9 млн грн", – написав Гетманцев у телеграмі у вівторок увечері.

Як повідомлялося, Росія 27 червня завдала ракетного удару по торговельно-розважальному центру "Амстор" у місті Кременчуці Полтавської області, де на той момент перебувала більше ніж тисяча мирних жителів. Наразі відомо, що внаслідок влучення ракет у будівлю ТРЦ та подальшої пожежі 18 людей загинули, 59 поранені, 36 вважаються зниклими безвісти. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи та розбирання завалів, у них задіяні 611 осіб та 88 од. техніки.

 

Теги: #трц #кременчук #гетманцев

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